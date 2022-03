Hace unos días, una pareja auxilió a Georgina Barbarrosa en El Bolsón, cuando se dirigía hacia Bariloche porque tuvo problemas mecánicos el auto en el que se trasladaba. La actriz habló con el medio “Radio Seis Bariloche” y dio detalles de la ayuda que recibió.

“Yo tenía que llegar rápido a Bariloche y se nos ocurrió hacer dedo. Bajamos las valijas, los bolsos.. Parecía Mary Poppins con todo y en eso, paran dos autos pero pararon porque vieron al señor del remise. No es que pararon porque me reconocieron a mi”, comenzó relatando la actriz.

Y agregó: “Ellos frenaron porque son solidarios. En este momento en donde vemos corrupción, guerra, violencia, robos y muertes, ver que una familia para a socorrer a alguien, me pareció un acto muy solidario y amoroso”.

“Cuando se dieron cuenta de que era yo, se empezaron a reír porque no lo podían creer. Nos subimos al auto y pusieron rock nacional, íbamos cantando. Yo les decía que subieran la música y fue más copado el viaje con ellos que si hubiera ido en el remise”, recordó Barbarrosa.

Si bien contó que finalmente llegaron con el tiempo justo al Aeropuerto, el vuelo fue demorado y tuvo que esperar hasta poder viajar a Buenos Aires.

Por su parte, confesó: “yo que soy de Buenos Aires y veo que alguien hace dedo en la ruta, no sé si paro. Me daría miedo, te lo digo de corazón. En Bariloche viven en una realidad aparte, no se vive la violencia que vivimos acá y por eso cada vez que puedo rajo para Golondrinas, Lago Puelo y soy la madrina del Club Náutico Epuyen”.