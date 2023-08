Cuál es la función del chip íntimo como el que se puso Georgina Barbarossa

Georgina Barbarossa, la reconocida actriz y conductora, sorprendió a los televidentes al revelar que ha decidido someterse a un tratamiento con un chip sexual. Durante su programa, la presentadora explicó los detalles de esta novedosa opción para desmitificar su funcionamiento y propósito.

“Me puse el chip. No los puedo besar porque me les abalanzo”, bromeó Georgina, agregando que se lo colocó recientemente para rejuvenecer y revitalizar su vida. Aclaró que el chip no solo está destinado al deseo sexual, sino que también promueve una revitalización biológica que beneficia su cerebro, piel y bienestar en general.

Georgina Barbarossa en Playa del Carmen.

¿Por qué Georgina Barbarossa se puso un chip sexual?

Para la actriz, la decisión de optar por este tratamiento se fundamenta en su experiencia con la menopausia, que la afectó desde los 40 años y se manifestó de forma precoz. Con el fin de abordar los cambios hormonales y mejorar su calidad de vida, Georgina optó por el chip como una alternativa para suplementar y contrarrestar los efectos de la menopausia.

El chip sexual se ha vuelto una opción cada vez más popular para aquellos que buscan mejorar su vida sexual y bienestar en general. Aunque es una decisión personal y debe ser considerada con el asesoramiento de profesionales de la salud, su popularidad sigue en aumento debido a sus posibles beneficios en la revitalización y mejora del bienestar físico y emocional.

Georgina Barbarossa Foto: instagram

Georgina Barbarossa ha demostrado una vez más su valentía y franqueza al compartir su experiencia con el público, mostrando que es posible abordar los desafíos de la menopausia con opciones modernas y efectivas.