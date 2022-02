Jorge Andreetta es docente, catequista y contador. Vivió siempre en San Martín, Provincia de Buenos Aires, hasta que decidió ceder su casa a su hija embarazada y mudarse a la Capital, desde donde escribe libros y lo que recauda, lo dona.

En diálogo con Vía País, Jorge dio más detalles sobre esta actividad solidaria y cultural que desea expandir a lo largo y ancho del país.

En 2017 su vida cambió, quedó viudo de la mujer con la que compartió 40 años, “una enamorada de los libros”, según cuenta, y en 2020 la pandemia lo llevó a mantener el contacto con sus seres queridos a través de la escritura.

Jorge Andreetta junto a su promer libro "Emociones I" Foto: Facebook

Durante esos interminables meses de encierro, Jorge escribió a cada uno de sus grupos: de vecinos, de ex compañeros del colegio, de gimnasia en el parque, jubilados, gente de la parroquia, entre otros. Un total de ocho, a quienes dos veces por semana les enviaba poesías, cuentos y anécdotas.

Fue entonces, que la idea de escribir un libro pisó fuerte entre su público. “Me empezaron a decir que escribiera un libro y dije que no era ético que cobre por escribir, ya que no estoy formado para ello, entonces apareció un proyecto solidario”, recuerda.

Un Centro de Salud llegó a su barrio, Jorge se acercó al lugar, ofreció escribir un libro y donar lo recaudado para comprar un desfibrilador. Y así fue: “Los vecinos hicieron el milagro con su generosidad de convertir mi primer libro en un equipo que salvará la vida de un vecino, sin importar de qué vereda de la grieta esté”, expresó.

Su primera obra literaria “Emociones” tuvo tanto éxito que decidió seguir escribiendo e ir por una segunda edición que todos los meses recauda elementos de higiene para el Hogar de Niños de Villa Martelli.

Letras Solidarias Argentinas ayuda con la impresión de los ejemplares, que se pueden conseguir a través de su página en Instagram, Jorge distribuye los libros y luego lo recaudado va destinado a una causa solidaria “que debe ser un bien concreto y no solo insumos”, aclara el hombre.

“La idea es hacer esto desde las letras, generar un hecho cultural con destino solidario. Un libro escrito por personas locales en beneficio de una institución local”, comenta Jorge.

Los libros de Jorge Andreetta también están en la biblioteca San Martín de la ciudad de Mendoza. Foto: Facebook

“Ahora estoy haciendo un libro sobre las 24 capitales provinciales y ya hice CABA, La Plata, Paraná y Mendoza”, cuenta el escritor que también realizó donaciones en Mendoza y agrega que la idea es repetir lo que comenzó en su barrio de San Martín.

El viernes, Jorge decidió viajar a Paraná, desde donde contactó a bomberos voluntarios y brigadistas que trabajan en los incendios en Corrientes para acercar donaciones. “Vine a traerles 200 litros de agua y pegarles un abrazo muy argentino”, dijo el escritor solidario y agregó: “Que no los abrace solo el calor de los incendios, sino también la admiración de todo un pueblo”.

“Es un orgullo y emociona poder seguir creando proyectos para que la gente se reúna en torno a hechos culturales o solidarios. Son encuentros para crecer hacia adentro y hacia los demás”, concluye Jorge.