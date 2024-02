Georgina Barbarossa se sinceró y reveló detalles de su vida íntima: “Tengo chongos”

Georgina Barbarossa es una de las conductoras más importantes de Telefe, desde que se encuentra al aire todas las mañanas deslumbra con su humor y carisma para llevar las noticias y entrevistar a distintas personalidades de la farándula argentina.

La reconocida actriz no volvió a presentar pareja luego de que quedara viuda cuando murió su marido por un hecho de inseguridad. La conductora tiene dos hijos Juan y Tomás, y se muestra muy feliz con su familia.

Georgina Barbarossa habló de sus relaciones con hombres y por qué elige no tener pareja.

Georgina Barbarossa habló sin filtros sobre su vida íntima

En diálogo con el programa radial de Catalina Dlugi, Georgina se sinceró y habló de por qué no busca una relación sentimental, luego de la muerte de su marido, pero sí confesó que sale con hombres.

La famosa decidió hacer un cambio en su vida y hace un tiempo reveló que se puso el chip sexual para mejorar su calidad de vida y rejuvenecerse. En el ciclo de radio habló de vida íntima y confesó: “Tengo chongos, relaciones y después somos amigos”.

Georgina Barbarossa se sinceró y contó que tiene "chongos" Foto: instagram

Luego habló de los beneficios del chip y cómo son sus vínculos: “Me cuido, me coloco el chip para revitalizar mis relaciones, y el sexo en la tercera edad es fantástico porque tienes menos prejuicios que cuando eras joven. Aprendí a relajarme en muchas cosas que solían ser tabú cuando era joven”.

Georgina Barbarossa habló de su vida íntima Foto: instagram/geo

Además, contó porque tomó esa decisión de solo tener “chongos” y no una relación formal con una pareja. “He tenido chongos solo por sexo, me di el permiso, y después somos amigos. No me interesa tener otras relaciones. Estoy enfocada en mi familia y mi nieta”, comentó la conductora y actriz.

Georgina siempre mantuvo un perfil bajo en cuanto a su vida privada y no expone a sus hijos. Sin embargo, hace unos meses fue abuela y no pudo ocultar su felicidad.