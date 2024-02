La noche de pasión de Lali Espósito: “disciplinó” a Fito Páez y le comió la boca a Juliana Gattas

Luego de una semana intensa, donde estuvo en medio de la polémica por su cruce con Javier Milei, Lali Espósito decidió descomprimir y disfrutar de la noche porteña. La actriz y cantante participó de una performance insólita con Fito Páez y terminó a los besos con Juliana Gattas de Miranda!

Todo ocurrió este sábado a la noche en Deseo, el lugar en el que se organizó una fiesta de disfraces por el Carnaval. Allí dijeron presentes figuras como Lali Espósito, Fito Páez, y Juliana Gattas, entre muchos otros artistas, quienes se sumaron disfrazados como decía la consigna de la invitación.

Por su parte, Lali Espósito volvió a ser tendencia en las redes sociales, en especial en Twitter, tras su aparición en el escenario junto a Fito Páez. La actriz y cantante lució un vestido de charol rojo, con una peluca morocha de rulos, mientras que el músico rosarino, vestido de negro y con antifaz.

Mientras cantaba su famosa canción, Lali “disciplinó” a Fito, que se arrodilló en el escenario para simular una escena de dominación. Como si esto fuera poco, ante la mirada atenta de su novio, Pedro Rosemblat, la diva pop compartió otro momento intenso con su colega Juliana Gattas.

Como puede verse en los videos que se viralizaron en las redes sociales, las cantantes protagonizaron un sensual momento en el escenario. Lali apostó una vez más por su “Chape Tour” y enloqueció a la audiencia, tanto presente como en las redes sociales, y generó todo tipo de reacciones.

La carta abierta de Lali Espósito para Javier Milei

Ante la enorme repercusión que se generó tras los dichos de Javier Milei contra Lali Espósito, la cantante le envió una carta abierta al Presidente de la Nación. “Mi nombre es Mariana Espósito, nací en Parque Patricios, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Tengo 32 años y trabajo hace 22. Comencé a trabajar a los 10 años en televisión”, comenzó escribiendo la artista en un mensaje que compartió en su cuenta de Twitter.

“En esos años tuve la dicha de participar de series y espectáculos con un éxito enorme. Esas experiencias me permitieron aprender, crecer en la industria, profesionalizarme y ganar dinero para ayudar a mi familia. ¡¡Le pude comprar la casa a mis padres, Sr. presidente!! No sabe que emoción tan grande. No solo eso, trabajando en esas series, publicidades y películas pude hasta comprarme mi propia casa, algo no sólo lejano, sino imposible lamentablemente para muchos de los jóvenes de nuestro país”, continuó.

Tras repasar los hitos más importantes de su carrera musical, Lali sostuvo: “Además de desarrollarme como artista pude hacerlo como productora en ficción y darle trabajo a mucha gente, entiendo que imagina el orgullo que representa. No lo quiero aburrir. Lo que quería decirle es que no conozco otra cosa que no sea trabajar y así me gano lo mío siempre. Participé de varios shows municipales con TODOS los gobiernos, como la mayoría de artistas convocantes maravillosos que tiene nuestro país”.

“La cultura no solo genera muchísimo trabajo sino que construye y narra la identidad de un pueblo y, sobre todo, genera alegría y emoción”, aseguró. Acto seguido, criticó la política de desfinanciación de la cultura que pretende llevar adelante el jefe de Estado: “Respeto, aunque no comparto, que su plan dé la espalda o no priorice a la cultura, pero creo que la demonización de una industria y de las personas que la conforman no es el camino. Siento que la asimetría de poder entre usted y los que ataca por pensar distinto y la información falsa vuelve a su discurso injusto y violento”.

Sobre el final de su extenso comunicado, Espósito escribió: “Presidente, usted es el capitán de un barco en el que viajamos todos, los que lo votaron y los que no, y por eso deseo que el camino que elija lleve a TODOS a un mejor lugar. Democráticamente acepto el camino que eligió la mayoría y desde el respeto quiero tener la libertad de poder pensar distinto. No creo que el camino sea la falta de respeto y la descalificación sin sentido. Nos deseo a todos lo mejor. Siempre”.