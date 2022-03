Karina Loyola es una deportista paralímpica de oriunda de Bariloche que practica bádminton y busca participar del torneo internacional de parabádminton que comenzará el 16 de abril en Sao Paulo, Brasil. Sin embargo para poder ir, necesita recaudar un total de $160.000 de los cuales le faltan $90.000. La fecha de la competencia se acerca y Karina entrena mientras busca sponsor para representar a su país y buscar un lugar para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y los Juegos Paralímpicos de París 2024.

La deportista se vio obligada a frenar un poco su entrenamiento para tocar puertas y conseguir ayuda para poder concretar su sueño. “Estoy a full buscando sponsors para poder costear el viaje, la estadía y la inscripción. Somos 12 los que vamos y cada uno se la está rebuscando para poder ir”, contó la deportista a Bariloche Opina.

Karina estuvo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo en Buenos Aires (CENARD) donde estuvo preparándose para participar primero de un torneo nacional antes de viajar a Brasil. “Estamos preparándonos con mi compañero de dobles para ir a San Luis el 22 de este mes a un nacional y el 16 de abril salimos desde Buenos Aires hacia Brasil hasta el 26 de ese mes, al primer torneo internacional del año.

Karina Loyola juega al bádminton pero antes se dedicó al lanzamiento de jabalina y al atletismo. Foto: El Cordillerano

Sin embargo antes de viajar a Brasil, Karina volverá el 29 de marzo a Bariloche para seguir juntando fondos. “Ahí seguiré viendo gente que me dijo que puede darme una mano pero de todas maneras me está faltando para la inscripción y estadía”, contó la deportista.

Con lo que recaudó hasta el momento logró cubrir los pasajes. Pero todavía le faltan $90.000 “Es un primer escalón hacia otros torneos que se vienen, además hay otros en Europa pero no logro cubrir los gastos de este, así que ni pienso en ir al exterior”, aseguró Karina en El Cordillerano.

Al igual que muchos deportistas locales, Karina no cuenta con apoyo económico a nivel institucional. El próximo 16 de abril tiene que estar en Brasil para participar del Toreno Intenracional de Parabádminton donde representará a su país. “Es todo a pulmón, sigo buscando sponsors y eso es un desgaste muy grande”, aseguró la deportista.

De la jabalina en Río 2016 al bádminton en Lima 2019

Karina comenzó con lanzamiento de bala y jabalina. Representó a la Argentina en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016. Pasó por el atletismo en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019. “Fueron cinco años donde aprendí, disfruté y me hizo conocer un montón de lugares donde jamás pensé estar”, reconoció la atleta.

Karina es oriunda de Bariloche. El próximo 16 de abril disputará un torno de bádminton en Brasil ynecesita $90.000 para viajar. Foto: Laura Toso

Fue precisamente en Lima donde conoció el bádminton y decidió cambiar el rumbo de su carrera. “Lo que me gusta del parabádminton es su dinámica. Es un juego. Me divierto mucho. Después de ver el bádminton en Lima 2019 me sumé al equipo argentino y ya participé de algunos torneos”, señaló Karina en Paradeportes Radio. Y agregó: “Me había estancado un poco en atletismo. Conocí el bádminton y me gustó mucho todo. Es totalmente distinto a lo que hacía. Es un deporte casi nuevo a nivel paralímpico y hay mucho por progresar”, finalizó Karina.

Aquellas personas que quieran comunicarse con Karina pueden hacerlo al:

Teléfono: 294 460-9150

Instagram: @karinaloyola.89

