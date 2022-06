Zaira Nara es una de las modelos más queridas del país. En su cuenta de Instagram tiene una comunidad de casi 5 millones de personas con quienes comparte imágenes de sus viajes, de sus hijos y de sus outfits. La hermana de Wanda Nara tiene la costumbre de utilizar sus redes sociales para mantenerse comunicada con sus seguidores.

Conquistó a todos con su look Foto: Instagram/Zaira.Nara

Esta practica se esta volviendo tendencia entre las influencer, muchas hacen videos como los Get ready with me (vístete conmigo) donde las famosas se graban eligiendo que ropa utilizar o también aprovechando los posteos para hacerles preguntas a sus admiradores.

Zaira Nara Foto: Instagram/zaira.nara

En esta ocasión la modelo que se hizo famosa por su participación en el Bailando compartió una fotografía luciendo una remera negra donde lo que más llama la atención son sus ojos celestes y su pelo super lacio y largo. “Pensando si llego al largo de rapunzel o lo corto antes”, le confesó a sus admiradores quienes rápidamente la llenaron de más de 21 mil me gustas.

Zaira Nara le confesó el cambio de look que esta pensando hacer a sus seguidores. Foto: Instagram

“Amamos Rapunzel y con esa cara mamita dale pá adelante”, “Pelazo”, “Sos una bomba”, “Que hermosa por favor”, “A mi me gusta así”, “Bancamos rapunzel”, “obviamente rapunzel, si tenes el pelo divino”, “Todo te queda bien mi amor”, fueron las comentarios que le dejaron sus seguidores.

Las fotos de Zaira en la Patagonia. Foto: Instagram

Con qué hombre fue vista Zaira Nara en Uruguay

Zaira Nara y Jakob Von Plessen vienen atravesando una grande crisis desde el WandaGate. Allí su marido acompañó a su cuñado Mauro Icardi a encontrarse con la China Suárez. Desde ese momento la relación se ha resquebrajado.

Zaira Nara fue vista con un hombre en Uruguay. Foto: instagram

La modelo se fue de viaje sola al sur y también comenzó a mostrarse así en las redes sociales, pero recientemente un hombre fue visto en Uruguay con ella. Zaira compartió unas fotos frente al espejo con un outfit super canchero, en el reglejo del espejo aparecía un hombre, Jakob Von Plessen.