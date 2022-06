Las hermanas Nara se encuentran de paseo por diferentes partes del mundo. Las fotos de Wanda Nara junto a su marido Mauro Icardi en el famoso Hotel de las jirafas en Kenia sorprendió mucho en las redes sociales. Ahora su hermana también llamó la atención con su viaje.

Zaira Nara conquista desde el sur de la Argentina

Mientras una se va a festejar su aniversario, otra viajó en medio de una crisis de pareja que esta viviendo con Jacob Von Plessen. El destino al que decidió ir Zaira Nara fue la Patagonia Argentina, más precisamente a Villa la Angostura.

Las fotos de Zaira en la Patagonia. Foto: Instagram

Desde allí compartió una serie de imágenes en su cuenta de Instagram que sorprendieron a sus seguidores. En ellas se la ve super abrigada rodeada de nieve, arriba de una jeep, con los lagos característicos del sur de fondo e incluso junto con Pía Slapka, la modelo y conductora de canal nueve e IP noticias.

Zaira Nara y Pia Slapka desde la patagonia. Foto: Instagram

El posteo alcanzó los 20 mil me gustas y se llenó de comentarios: “Que hermosa”, “Te amo simplemente”, “No bueno no, no podes más”, “Que hermosura ese viaje”, “Una envidia”, “Tengo muchas ganas de estar ahí, sos divina Zaira”, “Que mujer más bella y fuerte, te mereces lo mejor en todo lo que haces”.

Zaira Nara en su viaje por el sur. Foto: Instagram

Qué respondió Zaira Nara al cuestionamiento por su tapado de piel

En una de las publicaciones que hizo para compartir las imágenes de su viaje al sur con sus seguidores, la modelo se mostró luciendo un tapado que genero mucho revuelo e indignación. Muchos creyeron que estaba confeccionado con piel de animales.

Las fotos de Zaira Nara desde la Patagonia. Foto: Zaira Nara

En la propia publicación donde la acusaban de esto, Zaira decidió podes saldar las dudas de todos sus seguidores y contestó a varios comentarios: “El tapado es sintético”