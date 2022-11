Zaira Nara se sacó la parte de arriba de la bikini y cautivó con sus fotos con un paisaje a puro relax

Zaira Nara es una de las famosas argentinas con más éxito en las redes sociales. Junto con su hermana Wanda lograron hacerse un nombre dentro del mundo del espectáculo y siempre están bajo los reflectores a la espera de detalles sobre su vida y sus mejores looks.

Es por eso que la morocha de las Nara se llevó todos los corazones rojos de sus seguidores en las redes sociales al posar solo con la parte de abajo de una bikini color nude y el pelo recogido, en medio de un paisaje de ensueño.

“Y me detuve a pensar en mi”, fue el epígrafe de la publicación, que en pocas horas consiguió miles de likes y cientos de comentarios.

Zaira Nara se sacó la parte de arriba de la bikini y posó con un paisaje de ensueño Foto: Instagram

Qué pasó entre Zaira Nara, Mery del Cerro y Paula Chaves

Amigas desde sus inicios como modelos, Zaira Nara, Mery del Cerro y Paula Chaves se mostraban inseparables. Con una relación de amistad super afianzada, su vínculo compinche parecía indestructible.

Pero con el estallido del Wanda-Gate cuando la China Suárez -también íntima del grupo- fue vinculada con Mauro Icardi, el vínculo comenzó a resquebrajarse. Ahora una nueva discorsia pareció amenazar su amistad: los rumores de romance entre Zaira y Facundo Pieres, ex de Paula.

Zaira Nara lució una bikini negra al último grito de la moda Foto: Instagram

Mery quedó en medio de la discordia y en las últimas horas se refirió sobre el tema en “Intrusos”: “Se dicen muchas cosas y muchas veces uno no sale a hablar porque hay conflictos que no tienen que ver conmigo y muchas veces se tergiversan un montón de cosas que no son así”.

“Así que aprovecho para decir que no, está todo más que bien, como siempre, y los conflictos de otros no tienen que ver conmigo. Yo siempre quedo como en el medio de un montón de cosas, son temas de las otras personas”, indicó.