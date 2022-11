Zaira Nara poso arriba de una mesa en un restaurante de Recoleta con un magnifico enterizo al cuerpo

Zaira Nara irradia elegancia y finura en cada uno de sus outfits. Sabe cómo combinar las prendas a la perfección y darle su toque personal en cada una de sus apariciones. Una pieza fundamental es saber que prendas van mejor con tu figura y estilo.

Zaira Nara cautiva a sus fans Foto: Instagram

Desde arriba de la mesa de un restaurante de Recoleta, la modelo poso ante las cámaras con un fantástico look de verano. Nara participó de una sesión de fotos para la presentación de la nueva colección de una marca reconocida.

Enterizo blanco al cuerpo, desde los tobillos hasta los hombros le marca su fantástica figura. Lleva en el medio del pecho un corte cut out donde el corpiño luce un frunce.

Zaira Nara deslumbra a sus fans Foto: Instagram

Su cabellera, como nos tiene acostumbrados, la llevo suelta y sin ondas. Mientras que su maquillaje era muy sutil y al natural.

Zaira Nara recorrió las calles de la Ciudad de Buenos Aires con un asombroso total look Foto: instagram

La pelea entre Zaira Nara y Paula Chávez

Luego de que Nara se separe de su marido, se filtraron rumores de romance con un polista, Facundo Pieres. Con la salvedad que es la ex pareja de su amiga de toda la vida.

Zaira Nara, Mery del Cerro y Paula Chaves Foto: instagram/zaira.nara

Ante estas especulaciones, Zaira declaró: “Pau es mi amiga y las cosas las hablamos entre nosotras, el resto es pura espuma”, aseguró. Y agregó: “No tengo novio, ni saliente ni nada. Yo no me estoy conociendo con nadie, imposible, estoy fresca como una lechuga, no me peleé con nadie”.