Zaira Nara posó desde el gimnasio con top y short blanco y cautivó a todos

Desde su estrellato en los medios, Zaira Nara mostró su versatilidad: no solo se destaca en las pasarelas sino que también se volcó al mundo de los negociosos. Como cara visible de sus propias marcas, la modelo protagoniza las sesiones de fotos de todos los productos que llevan su nombre.

Estos incluyen una línea de cosméticos y la reciente cápsula de ropa deportiva. Con la inminente llegada del verano, la menor de las hermanas Nara posó desde el estudio montado en un gimnasio con un conjunto liviano de colores claros, ideal para ejercitarse bajo el sol: top y short blanco.

Corset escote corazón, falda larga y cinturón: el outfit de gala de Zaira Nara que despertó suspiros. Foto: Instagram/@zaira.

En el backstage de las fotografías se puede ver a la modelo desplegando toda su sensualidad. En su mejor versión, Zaira cautivó los flashes con sus expresiones y enamoró con sus poses.

Así lo compartió en sus redes sociales donde recolectó miles de reacciones en cuestión de minutos. Desde su cuenta de Instagram donde suma más de 5.1 millones de seguidores, alcanzó los 28 mil “me gusta” y toda clase de comentarios.

“Que mujer más bella, Dios mío ayuda”, “Sos un fuego”, “Para mí, una de las mujeres más lindas” y “Sos la más linda de argentina Zaira”, fueron algunos de los mensajes que recibió. Incluso su mamá, Nora Colosimo, le dedicó unas dulces palabras: “Diosa”.

Qué pasó entre Zaira Nara, Mery del Cerro y Paula Chaves

Amigas desde sus inicios como modelos, Zaira Nara, Mery del Cerro y Paula Chaves se mostraban inseparables. Con una relación de amistad super afianzada, su vínculo compinche parecía indestructible.

Pero con el estallido del Wanda-Gate cuando la China Suárez -también íntima del grupo- fue vinculada con Mauro Icardi, el vínculo comenzó a resquebrajarse. Ahora una nueva discorsia pareció amenazar su amistad: los rumores de romance entre Zaira y Facundo Pieres, ex de Paula.

Zaira Nara, Mery del Cerro y Paula Chaves Foto: instagram/zaira.nara

Mery quedó en medio de la discordia y en las últimas horas se refirió sobre el tema en “Intrusos”: “Se dicen muchas cosas y muchas veces uno no sale a hablar porque hay conflictos que no tienen que ver conmigo y muchas veces se tergiversan un montón de cosas que no son así”.

“Así que aprovecho para decir que no, está todo más que bien, como siempre, y los conflictos de otros no tienen que ver conmigo. Yo siempre quedo como en el medio de un montón de cosas, son temas de las otras personas”, indicó.

Y cerró: “Está todo bien, posta. No me gusta tener conflictos con nadie, si hay algo que me pasa cuando tengo un problema con alguien, es angustiarme. Está todo re bien”.