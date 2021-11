Para aprovechar y refrescarse, Ximena Capristo no quiso perderse una nueva jornada de altas temperaturas en la Ciudad de Buenos Aires y mostró su look listo para la pileta que encandiló a sus seguidores en las redes sociales.

La modelo posó frente a la cámara con una bikini negra que dejó ver la figura de la morocha de 44 años que impactó a los fanáticos de Instagram y reventaron la caja de comentarios elogiando a la ex Gran Hermano.

Ximena Capristo

“Vos decís que da para chapuzón. 20 grados”, escribió en su cuenta de Instagram @ximecapristo mientras enseñaba su traje de baño. Los seguidores no dejaron pasar oportunidad y comentaron: “Morocha hermosa”, “Divina” y “Diosa”.

Ximena Capristo

La infidelidad de Gustavo Conti

Si bien hoy viven nuevamente un presente de pareja, junto a su hijo Félix, Ximena Capristo recordó recientemente el porqué decidió hacer pública la infidelidad de su pareja, Gustavo Conti, con otra mujer.

Gustavo Conti y Ximena Capristo. (Instagram)

El actor mantenía chats con otra mujer que Capristo encontró y decidió hacer público un domingo por la noche. “Él mintió y me hizo pasar por loca. Y entonces yo lo expuse porque me enojé en una cena de amigos, un domingo a la noche. Me enojé por algo que dijo él en la mesa y mientras íbamos en el auto, yo le publiqué todo. Ese fue el día del impulso”, reveló.