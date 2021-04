La actriz Ximena Capristo suele compartir sus mejores momentos en las redes sociales, y así puede mostrarse bailando, disfrutando un domingo en familia junto a su hijo o en algunos de los programas en los que está presente, con looks muy coloridos.

//Mirá también: Jimena Barón volvió a las andanzas: compartió una foto con un top al borde de la censura

Ximena Capristo

Ximena participa del programa “Corte y Confección” por “elTrece” donde suele tener algunas confrontaciones con algunos de los demás participantes, que son muy comentadas.

Ximena Capristo Instagram

En su último posteo, Ximena puso como epígrafe: “Un sábado de sol nos carga de energías para empezar una semana llena de posibilidades... Disfrutando, Descansando”. Y compartió varias fotos junto al agua y al sol, donde se la ve con una diminuta bikini estampada con el top con volados.

Los comentarios no tardaron en llegar: “Mas linda no puedes estar morocha”, “Negra hermosa, te quiero” o simplemente “Amor” fueron los primeros que llegaron a su cuenta de Instagram.

//Mirá también: Barby Silenzi encandiló a sus fanáticos desde un balcón con un body de encaje bien cavado

Hace pocos días Ximena tuvo un cruce con María Fernanda Callejón cuando la pareja de Gustavo Conti comentó en vivo: “Estás tan amiga de otras, que a mí ya ni siquiera me saludás”, a lo que Callejón le respondió: “Ay, ¿por eso decís lo que decís de mí? Primero, que hablás a las espaldas. Recién te saludé y dijiste algo con respecto a mi amistad con (Fabián) Zitta”.

Ximena Capristo Instagram

Rápidamente, Capristo se justificó: “No, te veo varias veces al lado de ellos, porque el camarín de ellos está al lado de maquillaje. Y me parece buenísimo que hayas logrado que te prestara el vestuario. Viste que, cuando empezó el programa, vos estabas llorando que ‘nunca me prestó, nunca me quiere prestar, porque él piensa que yo soy grasa’. Me lo dijiste vos, eso, María Fernanda, ¿o no te acordás?”.

A lo que, visiblemente enojada, Callejón le respondió: “Con esas palabras, me parece que no. La palabra que vos acabás de decir, que es muy parecida al aceite, yo no la uso, para mí nadie es así. Sí pude haber dicho que, en algún momento, me encantaría que me vista, creo que lo dije en el primer programa. Lo manifesté, pero no de la manera en que vos te manifestaste, que es muy lejano a mí”.

También se animó a mostrar el momento en el que le realizan el test, cada 48 horas en el canal donde trabaja y su festejo ante el resultado negativo. “Viernes y negativo de covid 19. ¿Que mas puedo pedir?”, escribió junto al video.