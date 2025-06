Ximena Capristo eligió un minivestido a puro brillo y lo modeló para sus seguidores: “¿Les gusta?"

Ximena Capristo se hizo su lugar en el mundo digital gracias a su estilo propio y la cercanía con la que conecta con su público. Desde sus comienzos en Gran Hermano hasta su rol como panelista en televisión, “La Negra” demostró que sabe reinventarse y mantenerse vigente. Hoy supera el millón de seguidores en Instagram y cada vez que comparte un nuevo look no pasa desapercibida: los likes y comentarios llegan.

Ximena Capristo enamora a sus seguidores en las redes sociales.

En esta oportunidad, Ximena conquistó a sus fanáticos modelando un minivestido dorado a puro brillo. De mangas largas y con la espalda descubierta, a la prenda la combinó con el pelo suelto con ligeras ondas y unos aritos minimalistas.

“Siempre se puede brillar…A veces porque la prenda es espléndida y tiene mucho brillo y otras porque el brillo propio hace su magia. ¿Les gusta?”, escribió en el epígrafe de la publicación, que en pocas horas consiguió miles de likes y decenas de comentarios.

Ximena Capristo opinó sin filtro sobre el conflicto entre Nancy Pazos y Mariana Brey

En medio de los fuertes cruces entre Nancy Pazos y Mariana Brey en el programa A la Barbarossa, Ximena Capristo se metió en la polémica y lanzó una frase que no pasó desapercibida. Invitada al ciclo Sálvese Quien Pueda, la panelista fue contundente: “Nancy ya se cargó a varias en la mesa, y ahora no va a parar hasta que no se cargue a Mariana”.

Ximena Capristo apuntó contra Nancy Pazos.

El comentario se dio en el marco de un debate sobre las reiteradas discusiones entre Pazos y Brey, que incluso le valieron una sanción a Nancy por ausentarse en plena cobertura presidencial. Según Capristo, el conflicto tiene un trasfondo de poder y tensión que viene acumulándose hace tiempo.

Además, otros panelistas sumaron detalles del detrás de escena: aseguran que Nancy no estaba conforme con compartir espacio con Brey y habría pedido condiciones para quedarse. Lejos de calmarse, el enfrentamiento entre ambas sigue generando repercusiones dentro y fuera del programa.