Wanda Nara, modelo y empresaria, es una de las argentinas más queridas y por qué no, también de las más envidiadas. Con una vida a puro lujo, la esposa de Mauro Icardi no pierde la oportunidad para sorprender y complacer a sus seguidores en las redes sociales.

Esta vez la rubia se animó a compartir dos historias en las que se la puede observar en una minúscula ropa interior combinada en rosa y gris. Sin embargo, con una mirada más detenida de las imágenes, lo que llamó la atención de los usuarios fue un curioso detalle.

“Mis pantuflas son lo menos sexy de este planeta”, escribió la modelo cuando notó que subió el video y se dio cuenta que aparecían. La rubia lleva en sus pies unas pantuflas de peluche con caras de oso, que generaron risas y ternura en igual medida.

Wanda Nara posó de espaldas en el spa de su casa. Instagram/@wanda_icardi

Además del entrenamiento, la esposa de Mauro Icardi también lleva adelante diariamente algunas rutinas de belleza que hace poco compartió con todos sus seguidores.

Entre ellas, como premisa principal, destacó algunas: “Nunca me voy a dormir sin limpiar mi piel; utilizo por semana al menos dos o tres tipos de máscaras diferentes; no tomo alcohol, no fumo y no consumo gaseosas”.

Pero además, también se da espacio para disfrutar del mundo de la moda. Bajo el epígrafe de “dressing room” Wanda subió pocos días atrás desde Milan, Italia, una imagen de sus zapatos y carteras en un orden asombroso.