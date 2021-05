La modelo Zaira Nara sabe brillar con luz propia por su elegancia y refinamiento y sobre todo por la simpatía a la hora de contar historias de vida. Así se maneja también en las redes sociales, por lo que sus admiradores festejan cada uno de sus posteos con miles de comentarios halagadores.

Zaira fue como invitada al programa “Los Mammones“ (América TV), con la conducción de Jey Mammón y los panelistas Silvina Escudero, Gabriel Schultz y Lucía Ugarte y se sometió a las divertidas preguntas del conductor.

Compartió en su cuenta de Instagram el vestuario que luciría y sus seguidores no pudieron más que maravillarse por los resultados finales de todo el look.

Zaira llevó un elegante mini vestido color nude de la diseñadora María Gorof muy sensual y femenino en corsetería francesa de escote corazón, cintura ceñida al cuerpo y minifalda semi evase íntegramente trabajado en malla red de cristales swarovsky bordado y encastrado a mano.

Su look de belleza se completó con el pelo suelto peinado con raya al costado y ondas grandes y un make up en tonos naturales que la hacía parecer muy natural y fresca. De remate, unas delicadas botas de tendencia hacían tono con el conjunto.

Zaira Nara y un divertido momento en "Los Mammones". (Captura Youtube) Captura Youtube | Captura Youtube

Posando en el escritorio del conductor, Zaira Nara mostró el equipo de cuerpo entero, aunque en sus redes sólo había anticipado algunas fotos que dejaban entrever parte del torso.

Zaira Nara Instagram

“Hace años que nos conocemos, pero todavía me sigo sorprendiendo cuando me miro al espejo después de que me maquillen, peinen y asesoren con los looks. Realmente muy agradecida de tener el lujo de contar con ustedes”, escribió en su cuenta la conductora, agradeciendo a todos sus colaboradores.

Zaira Nara Instagram

Los comentarios volaron con frases como: “Mujer Maravilla, sos un placer de persona”, “Bomba”, “Hermosa”, “Fuega”, “Impecable” o “Zaira Dios”.

Y otros fueron más efusivos: “Hermosa como siempre”, “Nena irradias luz”, “Siempre con esa simpatía que transmitís”, “Más hermosa no se puede ser”, “No podés más”, “Tan diosa”, “Las Nara son hermosas”, “Una bomba”, “La más linda del país”.

Zaira Nara Instagram

Lo cierto es que su entrega en el programa fue total y supo divertir, hablar sobre aspectos de su vida privada, su relación con su hermana Wanda y también el resultado de su vida amorosa, más la felicidad de haber logrado una hermosa familia junto a Jakob von Plessen y sus dos hijos, Malaika y Viggo.

Zaira Nara (Foto: Instagram)

Su parecido con el top polémico de Romina Malaspina

Romina Malaspina saltó a la fama como conductora del noticiero de Canal 26. En junio del 2020, cuando apenas sumaba unos meses frente a la pantalla, la joven eligió un top transparente para salir al aire.

La exGran Hermano fue criticada por el arriesgado look que usó. El top estaba hecho con una malla de red metática, un estilo similar al que lució ahora Zaira Nara. Por eso, con el outfit de la modelo, muchos usuarios recordaron el episodio de Malaspina y su polémico top.