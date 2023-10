Wanda Nara impone su estilo en redes sociales y marca tendencia. Por cuestiones laborales y familiares, divide su vida entre Europa y Argentina y no solo destaca como conductora de TV, sino también como empresaria con su propia línea de maquillaje.

Lo cierto es que Wanda es una verdadera estrella de las redes sociales y comparte allí algunos proyectos de su vida laboral, fotos de sus viajes, su vida en familia pero también algunas de sus mejores producciones de fotos y videos.

Wanda Nara sacudió Instagram con fotos en ropa interior transparente

En esta oportunidad, la mediática y empresaria decidió compartir con sus fanáticos de las redes una serie de fotos en las que se la puede ver en ropa interior posando desde la cama, con una taza de café en la mano.

Nara eligió para esta producción ropa interior negra de encaje transparente, con un corpiño al estilo triangulito armado y una colaless regulable.

Las fotos de Wanda Nara en ropa interior que conquistaron Instagram Foto: Instagram

WANDA NARA TIENE NUEVO ESTILISTA PERSONAL

Se trata de un profesional de Italia que está reemplazando a Kennys Palacios ya que él decidió abrirse y continuar su carrera profesional por otro camino.

Mientras que Wanda Nara asumió algunos compromisos en Italia, su amigo optó por quedarse en Argentina para participar del Bailando 2023, donde ya protagonizó sus primeros escándalos con otros famosos del medio.

“Wanda me apoyó desde el día uno y ahora, también. Yo me lo estaba replanteando porque no quería que me preguntaran de cierto tema, quería correrme o hacerme a un lado. Wanda me dice que me concentre en mi baile y en mi previa y que no me importe nada más”, había contado Kennys en una entrevista.