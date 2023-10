Wanda Nara apareció en el vivo de la novia de Valentino y confirmó su lanzamiento como cantante: “Pronto”

Wanda Nara es una de las famosas que comparte contenido seguido en su perfil de Instagram donde tiene más de 16 millones de seguidores. Desde allí muestra todos los detalles de su rutina como son los momentos que pasa con sus hijos, viajes y parte de sus proyectos laborales.

Hace unos días se conoció la noticia de que pronto la conductora de MasterChef iba a emprender un nuevo proyecto laboral que la tiene muy entusiasmada y uno de los motivos por el que regresó al país.

Además de reencontrarse con su hijo Valentino, quien juega en las inferiores de River por lo que está instalado en el país y se encuentra lejos de su madre. También Wanda vino a tratarse su enfermedad, una de las noticias que tuvo en alerta a todo el mundo del espectáculo.

Wanda Nara anunció más detalles de su nuevo proyecto laboral. Foto: instagram

Si bien no realizó declaraciones al respecto sobre su estado de salud, si dialogó con Socios del Espectáculo: “De salud, estoy bien. Yo no hablé de mi salud. A veces la gente es mala y dice que yo hablo, pero lo contaron ustedes y no pasa nada”.

“Estoy bien. Vine para eso, por el tratamiento” sostuvo la famosa.

Qué dijo Wanda Nara sobre su lanzamiento como cantante

Según se conoció en los últimos días, la hermana de Zaira Nara va a comenzar su carrera como cantante, y ya tendría un contrato con una discográfica hasta grabó su primer tema.

Esta vez fue su nuera Julieta Fillol, quien estaba realizando un vivo en Instagram y aprovechó para dejar un adelanto de lo que se viene de parte de suegra: “Wanda va a sacar un temón. No sé, ¿cuándo sale, pronto? Sí, pronto” sostuvo la joven mientras miraba a Wanda para confirmar la noticia.

Luego agregó “Temón para la Bresh” haciendo referencia al sonido musical del tema de Wanda.