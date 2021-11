Vicky Xipolitakis estuvo en el programa “No es tan tarde” (Telefe), que conduce Germán Paoloski donde habló de todo y recordó el momento en el que aseguró su cola.

En la entrevista dio detalles sobre su vida personal. Pero entre otras cosas, dio a conocer que tuvo su cola asegurada durante tres años y además contó que la idea se la dio un abogado.

“Hace mucho fue. Un abogado me lo propuso, igual perdí todo el seguro. “¿Viste como los jugadores que se aseguran las piernas?. Un abogado cuando estaba en la revista me dijo si quería asegurar la cola porque la tenia divina”, le comentó Vicky Xipolitakis a Germán Paoloski.

El conductor del ciclo quiso saber más detalles sobre la iniciativa. “Era por si se lastimaba o algo. Me lo propusieron y me pareció genial. Fue durante tres años. Después no renové el seguro porque nunca corrió riesgo”, explicó la modelo.

En ese momento, contó que un daño en su cola implicaba que tuvieran que pagar por ella porque estaba asegurada. “Es una herramienta muy importante de mi trabajo y ahora estoy pensando en asegurarme las lolas, porque me quedaron tan lindas”, dijo ocho años atrás.