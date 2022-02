Vicky Xipolitakis no para de conquistar a sus fanáticos con sus looks. La modelo es una amante de la moda y siempre sigue las tendencias, a continuación te compartimos uno de sus últimos looks.

Vicky Xipolitakis

El look tendencia 2022 de Vicky

Este día viernes pudimos ver a Vicky posando para su cuenta de Instagram en un top cut-out y de color marrón rojizo, los cuales son tendencia esta temporada verano-otoño. Como accesorio se la ve a Vicky usando un collar de cadenas que junto a las prendas de artesanía serán protagonistas.

Por una lado el estilo de corte de la prenda junto al crop top serán los líderes del momento y, los colores cálidos y tierra serán la bomba que junto al color amarillo darán vida a las pasarelas.

La publicación cuenta con más de 12 mil likes y tiene cientos de comentarios con carita de corazones y fueguitos “😍🥰🔥”.

Vicky tras su éxito como participante en MasterChef Celebrity se volvió toda una influencer, si bien ya había alcanzado la fama años atrás. En su cuenta de Instagram tiene más de 1,6 millones de seguidores y sus publicaciones tienen un promedio de 10 mil likes, a su vez que es muy activa en la red teniendo más de 1,6 mil fotos publicadas.

