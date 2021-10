Tamara Bella cautivó a sus seguidores levantándose un buzo de Boca frente al espejo, palpitando el Superclásico.

//Mirá también: El jugado video de Tamara Bella para promocionar su nueva marca de lencería

Está claro que el duelo entre Millonarios y Xeneizes de este domingo despiertas las pasiones de los hinchas y sobre todo de los famosos en la redes. “Hoy más que nunca soy de Boca”, escribió la presentadora de noticias en una publicación de su feed, luciendo un buzo del club de la Ribera.

En lo publicado en sus historias, levantándose la misma prenda frente al espejo, seguramente haya recibido cientos de respuestas de hinchas de Boca, que comparten su preferencia.

// (Instagram/@tamibellatb)

Lo mismo quizá puede haberle sucedido con algún hincha de River que haya quedado decepcionado al ver de qué cuadro es hincha Tami Bella.

En la publicación de su feed juntó más de mil me gusta en cuestión de minutos y la halagaron tanto por el buzo como por la trabajada figura que luce.

// (Instagram/@tamibellatb)

Tamara Bella luciendo uno de los conjuntos de lencería de su cápsula. (Foto: Instagram/tamibellatb)

Tamara Bella lució un body transparente. (/@tamibellatb) | Instagram

// (Instagram/@tamibellatb)

//Mirá también: Top transparente y pezoneras doradas: la nueva moda que revoluciona Europa

El sueño que tuvo con Hernán Drago

Tamara Bella suele participar activamente en Bienvenidos a Bordo, el ciclo de entretenimientos que conduce Guido Kaczka en las noches de El Trece, de lunes a viernes.

Esta vez, la modelo reveló que tuvo un sueño con Hernán Drago, uno de los que más protagonismo tiene en el programa desde hace más de un año y medio.

“Soñó conmigo, y me contó que me porté bien (risas). Me dijo que pasamos una noche linda”, dijo escuetamente el modelo.

“Te juro que no (risas). Te juro que me levanté a la mañana… ¿viste cuando te levantás y sentís ese sueño tan real?”, continuó Tamara dando lugar a un desopilante momento televisivo.