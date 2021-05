Tamara Bella está atravesando un momento inmejorable en su vida. Con sus apariciones en “Bienvenidos a Bordo”, de El Trece, y la conducción en Canal 26, la modelo no para de avanzar en su carrera profesional.

Además de esa participación, la rubia utiliza sus redes sociales para conectar con sus admiradores, quienes se encargan de dejarle lindos mensajes de forma privada o pública.

Las primeras 10 confesiones de Tamara Bella. Instagram/@tamibellatb

A veces, Bella usa su Instagram personal para mostrar los looks que utilizará en sus apariciones en TV o mismo para promocionar marcas que confían en ella.

Sin embargo, en esta oportunidad, Tamara aprovechó las stories de la red social de la camarita para confesarles 15 cuestiones de su vida privada a sus más de 361 mil seguidores.

Las primeras 10

Tamara comenzó la lista con 10 temas:

1- “Sufro de insomnio desde que tengo uso de razón”.

2- “Soy hiperactiva”.

3- “Mi primer trabajo en TV fue a los 12 años”.

Tamara Bella (Foto: tamibellatb) tamibellatb | tamibellatb

4- “Me declaro adicta a la comida. Especialmente dulces, harinas y chinchulines”.

5- “Soy bostera porque mi papá es gallina y mi abuelo me pagaba 10 pesos por mes si decía que era de Boca (no me juzguen, tenía 5 años)”.

6- “Odio los caramelos de naranja”.

7- “Soy la mayor de 4 hermanos”.

8- “Fui mamá a los 19 años”.

Tamara Bella (Foto: tamibellatb) tamibellatb | tamibellatb

9- “Soy ortodoncista dental”.

10- “Corría en autos”.

Cinco más

Luego, Bella agregó cinco cuestiones más:

Las últimas 5 confesiones de Tamara Bella. Instagram/@tamibellatb

11- “Nunca me enamoré”.

12- “Hablo 4 idiomas”.

13- “Estoy re loca (pero eso ya lo sabían)”.

14- “Tengo 11 tatuajes”.

15- “Competí en las olimpiadas de matemáticas y amo los números”.