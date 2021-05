La modelo Tamara Bella participa activamente de sus redes sociales y comparte desde su participación en programas de televisión, ventas de productos de marcas asociadas y el crecimiento de su hija, Renata, con todos sus admiradores.

La influencer participó en “Bienvenidos a bordo” (elTrece) con la conducción de Guido Kaczka en una performance musical junto a Joel Ledesma: “50 sombras de Gray”.

Tamara Bella, con una bikini muy cavada, intrigó a sus seguidores: “Mejor no digo nada” Instagram

La coreo formó parte de un segmento del programa, entre todos los juegos que se presentan, que es uno de los más pedidos por el público: el baile de los famosos, que deben conseguir el voto del público.

Para conseguirlo, la originalidad es más importante que el baile en sí y los jóvenes eligieron una danza entre creativa y osada para competir.

Tamara Bella de espaldas con ropa de cuero INstagram | Instagram

Y en Instagram Tamara decidió mostrar el look completo con el que saldría al ruedo minutos después. Con un conjunto de top y culotte de cuero negro y medias de red al tono, Bella subió una fotografía de cuerpo entero.

Al conjunto lo completó con botas altas negras y un cinturón con tachas plateadas. Como texto, escribió: “Mi look para el baile en ‘Bienvenidos a Bordo’” .

Así lució Tamara Bella su lencería negra. Instagram/@tamibellatb

Y sus seguidores rápidamente le contestaron: “Muy hermosa señorita. Diosa”, “Eres hermosa, mi amor. Te amo Tami”, “Lo has hecho muy bien, nena”, “¡Qué bomba!” o “Más que 50 son 100 sombras”.

Tamara Bella no está sola

La modelo confesó en una entrevista que tiene una relación sentimental con un actor. luego de rumores que la vincularon con Martín Redrado, Vico D’Alessandro e incluso con Horacio Cabak en los últimos días.

La conductora de ”Fin De Semana” por Canal 26 habló con el programa “Implacables”, que conduce Susana Roccasalvo en El Nueve. Allí aclaró Bella su real estado sentimental luego de tantas versiones que circulaban en los medios.

Tamara Bella tuvo un percance en vivo: se le rompió el vestido “de tanto menear” (Foto: Instagram/@tamarabellatb)

“No estoy sola, estoy conmigo, como digo siempre, hace dos años que estoy muy abocada a mi trabajo, a mi hija, no tengo tiempo, porque tengo la líbido muy puesta ahí”, comentó finalmente.

Tamara Bella así despejó un nuevo escándalo en el ambiente, luego de haber tantas polémicas por la noticia de que cobraba en dólares por un saludo digital.

“Obviamente que si me piden un saludo por la calle lo hago gratis. Surgió la posibilidad, me pareció divertido y que se difunda que estamos en la plataforma no me molestó en absolute”, afirmó Tamara.