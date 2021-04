Tamara Bella es actriz, cantante y conductora de televisión y saltó a la fama principalmente, por crear la traducción “Supón”, versión en español de “Imagine” de Los Beatles y que varios artistas interpretaron en un video en las redes en plena pandemia.

Tamara Bella (Instagram)

Hace ya un tiempo que tiene apariciones casi diarias en el programa “Bienvenidos a bordo” de elTrece con la conducción de Guido Kaczka y en las redes se hizo conocida por utilizar filtros de brillos en casi todas sus publicaciones.

Tamara maneja muy bien la seducción y lo sabe. Sus looks pasan de lo deportivo a sexy y complementa muy bien su estilismo con el cabello platinado.

Tamara Bella, con una bikini muy cavada, intrigó a sus seguidores: “Mejor no digo nada” Instagram

Luego de las horas de trabajo Tamara comparte su vida con Renata, de 12 años, y aunque se habla de algunos romances, la joven asegura estar muy bien y sola.

Ahora subió un video con las rutinas que usa diariamente para mantenerse en forma: “Hola gente linda .. les dejé en mis historias una rutina fácil y muy efectiva para tonificar brazos , abdomen y glúteos”, publicó para que los usuarios estuvieran atentos a la publicación.

Con top blanco y calza corta negra, Tamara maneja las mancuernas y explica paso a paso cada ejercicio desde el living de su casa. “¡Qué madrugón! Parece empleada textil”, “Qué suerte que podés ir a un gym”, “Cuál es el efecto de la foto... Me gusta el brillo en los ojos...”, comentaron sus seguidores y en poco tiempo sumó casi 7.5 mil “likes”.

Denuncia a la empresa de saludos virtuales de los famosos

Hace un tiempo Tamara denunció públicamente a una empresa de saludos en la web, que no le pagó lo convenido. Su historia recorrió todos los medios y surgieron también polémicas por parte de otros artistas.

Tamara Bella (Foto: Instagram)

“¡No lo vimos venir!” afirmó Tamara Bella apuntando contra la compañía con la que hizo el acuerdo. En un audio enviado al periodista Juan Etchegoyen, de “Mitre Live”, la actriz explicó: “En principio te cuento que esto comenzó en la pandemia. Te contactan desde una plataforma de famosos y te muestran a distintos famosos que participan. Interactúan con la gente. Te dicen que tenés alguien de España que quiere un saludo de cumpleaños y ellos te pagan por el saludo”.

Y aclaró: “Obviamente que si me piden un saludo por la calle lo hago gratis. Surgió la posibilidad, me pareció divertido y que se difunda que estamos en la plataforma no me molestó en absoluto, vengo con un supón en la espalda feliz y orgullosa”.

“Nada de lo que se pueda decir me parece mal ni mucho menos. Es real y me parece un trabajo”, agregó. “Me parece que está bueno generar y abrir el abanico a diferentes países. Los saludos que hice yo son para afuera. Es un saludo más cordial. Le dan la sorpresa a alguien. Estoy cobrando muy barato el saludo. Nunca me pagaron”, cerró su crítica.