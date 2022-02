A un mes de su casamiento con Ricky Montaner, siguen los festejos para Stefi Roitman quien no para de pasear por el mundo, compartir tiempo con su familia y amigos y disfrutar del verano. En plenas vacaciones, la actriz compartió en sus redes sociales un book de fotos desde la playa que se llevó todas las miradas por lucir una llamativa bikini amarilla.

Luego de renovar las energías en el portal especial que se abrió el 2/02/22 según la numerología por la fecha en capicúa, la joven de 27 años se dejó ver fresca, al natural y cautivante a través de los ojos de la cámara que retrató el divertido momento al improvisar movimientos espontáneos. “Así me quiero”, expresó en la descripción de su posteo de Instagram que impresionó a sus fans, y agregó el emoji de un girasol.

Stefi Roitman, relajada y al natural desde la playa.

Su publicación alcanzó más de 140 mil “me gusta” en menos de un día y no le pararon de llover comentarios como: “Hermosaaaa”, “Te amo”, “Bellísima, eres una reina” y “Sos tan bonita” entre varios más. Además incluyó un video casero del momento donde se la ve dulce, simpática, cariñosa y transparente tal cual es.

Stefi Roitman fue operada de urgencia

Luego de sobrepasar el estrés que conlleva todos los preparativos de una boda y una vez superada la lujosa fiesta que compartió junto a toda la familia Montaner, la host contó que debió someterse a una cirugía. A través de historias de Instagram compartió la noticia y preocuopó a muchos de sus fans.

“En teoría no puedo moverme mucho… pero bueno. Ya llevo varios días quietiiiiita”, contó en principio sin revelar más detalles. Pero ante la intriga de sus seguidores y el susto que se llevaron varios al verla en una situación tan delicada, después explicó: “Estoy recuperándome de una intervención que me hice en zonas bucales. Hoy me siento mejor. Lxs amo mucho y espero lograr contagiarles un poquito de la enershyyy del día que fue hoy, esta canción me lleva a momentos lindos que me dan de todo, que tengan feliz noche, que mañana será un mejor día. Siempre”. Su comentario final fue una referencia a “Fantasi”, el nuevo hit de Tini Stoessel.