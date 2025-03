El íntimo video de Mario Casas y Stefi Roitman en Argentina que encendió los rumores de romance.

Mario Casas, el reconocido actor español, llegó a Argentina y causó furor entre sus fanáticos al recorrer las calles del país. La presencia del galán no pasó desapercibida, y rápidamente las redes sociales se llenaron de imágenes y videos capturados por admiradores que tuvieron la suerte de encontrárselo.

¿Vuelven Hache y Babi? Mario Casas rompió el silencio y habló sobre la posibilidad de realizar la tercera parte de Tres metros sobre el cielo.

El actor, conocido por su participación en películas y series de gran éxito como Tres metros sobre el cielo y El inocente, se mostró relajado mientras disfrutaba de su estadía. Su visita generó un gran revuelo, con seguidores compartiendo emocionados cada avistamiento y especulando sobre los motivos de su viaje a tierras argentinas.

El motivo por el que Mario Casas vino a Argentina

Desde 2021, Mario Casas ha sido la imagen de The Icon, una de las fragancias más populares de Antonio Banderas. Ahora, el actor español ha llegado a Argentina para presentar la nueva edición de la línea, The Icon Supreme, ante sus seguidores locales. La noticia de su visita causó gran expectación, ya que no es la primera vez que Casas se encuentra en Sudamérica, habiendo recorrido previamente Chile como parte de su gira internacional.

La llegada de Mario a Argentina no solo generó entusiasmo por su presencia en el país, sino también por el lanzamiento de esta nueva fragancia, un producto que ha logrado captar la atención tanto de sus fans como de los amantes de las fragancias de lujo. En las redes sociales, los seguidores no tardaron en compartir fotos y videos del actor disfrutando de su visita, mientras esperaban ansiosos conocer más detalles sobre The Icon Supreme.

Pero eso no fue todo, ya que Mario Casas también dejó boquiabiertos a sus seguidores al grabar una publicidad para The Icon Supreme junto a Stefi Roitman, actriz y modelo argentina. La inesperada colaboración entre el actor español y la famosa figura local causó aún más emoción entre los fanáticos, quienes no tardaron en compartir fragmentos del rodaje que lograron grabar en el set.

Las redes sociales se inundaron de imágenes y videos del detrás de escenas, con seguidores de ambos actores comentando lo afortunados que se sentían al ver a sus ídolos juntos. La publicidad se convirtió en uno de los temas más comentados, y muchos ya esperan con ansias su lanzamiento oficial, sumando aún más atención al perfume que ambos están promocionando.