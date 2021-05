Sol Pérez se muestra muy feliz con su excelente año laboral. Y consciente de sus encantos y popularidad, cautiva a sus admiradores en las redes cada vez que sube un nuevo posteo.

Esta vez la participante de Masterchef Celebrity compartió una historia con un look muy urbano y fue muy bien recibida.

//Mirá también: Sol Pérez posó de espaldas para mostrar su look “total black”

Aunque no lo parezca, Sol confiesa ser muy tímida a la hora de mostrar su cuerpo. Pese a eso, la joven deleita en Instagram y cada posteo es muy esperado.

La modelo dijo en una entrevista: “Me encanta sacarme fotos, pero después, si me invitan a una pileta, me da vergüenza quedarme en bikini. Te lo juro por Dios. Tengo como dos personalidades en una”.

“Me muero de vergüenza, no me levanto de la silla. O me tapo para ir al agua. En Instagram te subo la foto, no me da vergüenza, es la foto que me gusta a mí”, señaló ante la mirada atónita de todos.

//Mirá también: El despampanante baile de Flor Vigna con bikini roja que deslumbró en Instagram

Ahora Sol tiene todas las fichas puestas en su desempeño en la competencia de cocina. Conoce muy bien el éxito del programa y sin dudas es una de las favoritas para la gran final.

En sus redes, la conductora de TV y modelo, suele compartir rutinas de gimnasia, producciones especiales y mostrar su físico trabajado como nadie. Así que se compenetra en dar más en la cocina.

Sol Pérez Instagram | Instagram

En una de sus últimas historias de Instagram Sol luce un conjunto de calle dentro de un ascensor. Se la ve con una pollera estampada amarilla, con volado, y un top blanco de mangas largas.

Completa su look con un gran bolso y cinturón color suela y lleva el cabello recogido en un rodete alto, con un pañuelo anudado.

Sol Pérez (Foto: Instagram)

La “sobri de Pérez”, como se hace llamar en las redes, suele arengar a sus fans para que sigan el programa todas las semanas, transformándose en una buena embajadora del reality.

Y obtiene muy buenos resultados, ya que su participación es muy reconocida por el jurado, incluso obtuvo ya varias medallas de beneficios y el “balcón” no es desconocido para ella.

Habrá que esperar para saber si sigue trabajando a este ritmo consiguiendo un lugar entre los últimos concursantes, llegando a la final.