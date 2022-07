Sofía “Jujuy” Jiménez se encuentra en Cala Turqueta. La joven viene aprovechando sus vacaciones en Menorca, una de las islas Baleares de España. El destino es uno de los más elegidos por las famosas argentinas para descansar mientras en su país de origen hace frio.

Desde Ibiza, Sofía “Jujuy” Jiménez disfrutó el verano europeo en microbikini verde y mucho glam. Foto: Sofía "Jujuy" Jiménez

Desde allí la modelo acaba de compartir una serie de fotografías posando sin corpiño, únicamente con la “parte de abajo” del traje de baño. Para que Instagram no la censure usa sus brazos para tapar las partes que se encuentran “al aire”.

Sofía Jujuy Jiménez posó sin corpiño desde España. Foto: Sofía Jujuy Jiménez

Cuánto mide Sofía “Jujuy” Jiménez

Sofía “Jujuy” Jiménez nació el 23 de enero de 1991. Actualmente tiene 31 años y mide 1,72 metros. Durante una entrevista, Jujuy contestó muchas preguntas intimas sobre sus gustos y deseos. Habló sobre qué espera en un hombre: “Compañero, respetuoso y con mucho humor”. Y también confesó qué perfume utiliza. Se trata de La vida es bella de Lancôme.

También habló sobre que disfruta más a la hora de irse de vacaciones si la playa o la montaña: “la montaña me encanta porque soy de ahí… Amo el Cerro de los Siete Colores, pero al mismo tiempo la playa me puede; debe ser porque siempre la tuve lejos que hoy me enamora cada vez que vengo.”