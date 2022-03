Ante los rumores, Jorge Rial confirmó este jueves su separación de Romina Pereiro, con quien se casó en 2019. Tras las especulaciones de cuáles serían los motivos que llevaron a esa decisión, Yanina Latorre señaló a Alejandra Quevedo como tercera en discordia.

Jorge Rial y Romina Pereiro el día de su casamiento. Foto: Instagram

“La crisis entre JR y RP empezó hace más de un año. En octubre se pudre todo y empiezan el divorcio”, comienza diciendo la mediática a través de su cuenta de Twitter.

Fotogalería: El casamiento de Jorge Rial con Romina Pereiro, nutricionista.

Y abre hilo: “Él se va de la casa. Ella se queda. Todo acordado con abogados. Él se muda a Palacio Cabrebra, donde se encuentra con sus nuevas conquistas. Entre ellas, Alejandra Quevedo. Periodista de Radio 10″, indicó.

Pero, ¿quién es Alejandra Quevedo?

Alejandra Quevedo es periodista, locutora nacional recibida del ISER y actriz. Trabaja con el Grupo Indalo en la emisora Radio 10 y el canal C5N desde el 2011. Su especialidad es el entretenimiento y la cultura.

(Instagram Alejandra Quevedo)

Es madre de una niña llamada Sibel. También es muy activa en las redes sociales, sobre todo en su cuenta de Instagram, en la cual la siguen 34.1 mil personas. Desde su usuario comparte reels con recomendaciones de series y películas.

Qué dijo Jorge Rial ante los rumores de que estaría con Alejandra Quevedo

En su programa radial “Argenzuela“ (Radio 10), Jorge Rial aclaró su situación sentimental: “No hay terceras, no busquen a nadie, les pido por favor. Si hay algo de lo que hoy no tengo ganas, es de estar con alguien. Es más, me estoy acostumbrando a la soledad y me estoy llevando bien. Extraño a mi familia, mi casa. Pero quiero decir esto para que ya no especulen más”, aclaró.

Y cerró: “Yo al canal entré dos veces y fui a arreglar mi contrato. Todavía no fui ni siquiera a laburar, es más, si entro me pierdo. No sé quién es, pero no enchastren gente. Estoy solo y quiero estar solo”.