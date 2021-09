Morena Rial (22) es toda una infuencer por lo que dedica la mayor parte de su tiempo a interactuar con sus seguidores desde su cuenta de Instagram. Uno de sus fanáticos le preguntó sobre la cantidad de tatuajes que tenía, por lo que contestó: “No sé, ayer me hice tres tatuajes, no sé cuál de los tres me preguntas”.

Morena Rial se confesó con sus cirugías estéticas. Redes Sociales

“Si es este (en referencia a una rama en su pecho), a mi queridísimo San La Muerte o el que me hice con mi mejor amiga”, indicó la mamá de Francesco. Más tarde, compartió una imagen detallada del dibujo que lleva sobre su piel y en el que escribió “amo” acompañada con la canción Wow wow de María Becerra y Becky G.

La hija de Jorge Rial se tatuó a San La Muerte. captura de pantalla

Además de San La Muerte, More se realizó dos más. Por una lado, una flor junto a una amiga y por el otro, una copa de Martini con la descripción “Why not?” (”¿Por qué no?”, en español). Además de esto, la hija del exIntruso aprovechó su visita por Buenos Aires y decidió hacerse unos retoques. Es que, desde noviembre de 2020 está instalada en Córdoba, provincia de la que es oriundo el padre de su hijo.

La flor que se plasmó en su piel junto a su amiga. Morena | (Instagram/@moreerial)

Aunque a mediados de agosto tuvo que suspender sus intervenciones quirúrgicas por estar anémica, todas fueron programas y se llevaron a cabo con total éxito. “Me hice un par de cosas. La panza, la cola, los brazos y las piernas”, explicó y remarcó que en noviembre volverá a pasar por el quirófano: “Voy a seguir con lo que me falta, voy por la segunda parte”.