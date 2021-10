Tras terminar el escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi con una reconciliación, la otra incógnita que faltaba por resolver era el tema de la relación de la China Suárez con el actor uruguayo Nicolás Furtado.

La foto que evidencia el encuentro entre La China Suárez y Nicolás Furtado.

Las fotos de un encuentro en Europa entre la actriz y el actor se viralizaron en medio de la polémica por los mensajes de ella con Icardi, pero tras ser señalado de mantener una relación con la China, el actor de “El Marginal” compartió una postal junto a otra actriz: Ester Expósito, una joven estrella española de Netflix.

Fue así como en el programa de Ángel de Brito, el periodista reveló información sobre el final tan efímero de la relación de la China y Nicolás: “Salió corriendo (Furtado) porque parece que la China estaba intensa con el tema Benjamín Vicuña y la casa que contamos acá. Los famosos 22 metros cuadrados choreados”.

La China Suárez y Benjamín Vicuña tienen dos hijos juntos (Instagram).

Luego agregó: “Que fueron dos salidas nada más. No subió de nivel porque ella estaba súper enojada con Benjamín y él no estaba para bancar una cabeza ajena”.

Además, según explicaron en el programa, la China habría hablado con Vicuña sobre su relación con Furtado. “Cuando pasó lo de Icardi, la China le dijo a Benjamín que era mentira lo de Mauro porque con quien estaba saliendo era con Furtado. Y le contó toda esta situación. Obvio, después de toda esta situación Furtado salió corriendo”.

Wanda Nara hizo públicos los chats donde la China Suárez critica a Pampita

Este martes en Los ángeles de la mañana revelaron los chats entre Wanda Nara y la China Suárez hablando mal de Pampita.

La encargada de revelar la información fue Yanina Latorre, quien explicó: “Son de a partir del 2018. Hay audios, que no me los mandó”.

“Acá hay uno que compromete a Pampita. No sé de qué venían hablando porque Wanda no es boba, me corta la parte suya del chat. La China le dice: ‘Sí, obvio. Ella (por Pampita) hizo el mejor negocio. Benjamín (Vicuña) es demasiado bueno, demasiado’”.