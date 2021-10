El escándalo mediático que se desató durante el fin de semana pareciera no tener fin. Es que, desde que Wanda Nara (34) lanzó una serie de historias desde su Instagram anunciando su separación de Mauro Icardi (28) y que tendría como tercera en discordia a la China Suárez (29), los protagonistas han dado que hablar.

La actriz se instaló en España junto a Rufina, Magnolia y Amancio. (Instagram).

“¡Otra familia que te cargaste por zorra!” fue el mensaje que escribió Nara y que todos señalaron a la actriz como el motivo por el cual la empresaria y el futbolista habían terminado su matrimonio.

Las voces a favor y en contra de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez

Sin embargo eso no fue todo, más tarde se conocieron unos chats entre Suárez e Icardi, incluidas fotos sin ropa que ella le había mandado. Por lo que todo esto, desató aun más la furia de la hermana de Zaira y fueron varios los famosos que atentaron contra la ex Casi Ángeles.

Pasaron cuatro días, y la China decidió pronunciarse al respecto. Pese a que no confirmó ni desmintió lo sucedido, emitió un descargo en el que crítico a la sociedad por “parecer más creíble ser ella la atacada y la que engaña a que ser la engañada”.

Chat entre China Suárez y Mauro Icardi. (LAM)

Tras el comunicado de la actriz, una fuente cercana a la China le contó a la revista Para Ti cómo se encuentra ella hoy.

“La China no está mal, para nada... Está bien. Tranquila. Sabe que hay mucho quilombo. Pero acá (se refiere a España), no para de trabajar. Está re bien”, indicó. Asimismo, aseguró que “la China no va a parar con todo esto hasta que la otra no lo haga”, refiriéndose a Wanda.

También reveló que “la China regresa a Buenos Aires a fin de mes. Pronto termina de grabar y vuelve a Buenos Aires con toda la familia“, ya que “Rufina quiere volver a Buenos Aires, extraña a su papá, Nico Cabré: habla todos los días con él”.