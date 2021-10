Después de que se conociera que la China Suárez (29) sería la supuesta tercera en discordia de la crisis matrimonial que atraviesan Wanda Nara (34) y Mauro Icardi (28), todos esperaban que la actriz se pronunciara al respecto.

La escritora feminista tras la adjudicación de autoría en el descargo de la China Suárez.

Lejos de confirmar o desmentir los hechos, la expareja de Benjamín Vicuña compartió a través de sus historias de Instagram un texto que roza la perspectiva de género y que por la utilización de las palabras y ante las especulaciones, la politóloga y escritora feminista Florencia Freijo fue señalada como la autora del mismo.

“Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática”, comenzó diciendo.

Y agregó: “Parece que es más creíble para esta sociedad, sabiendo cómo se manejan ellos siempre, que yo sea la mala, la que engaña y no la engañada. Y también parece que es más fácil para una mujer pegarme a mí para descargar.

También expresó estar viviendo una especie de deja vú en el fue engañada por darle credibilidad a estos hombres quienes guardaban silencio sobre su situación sentimental: “El costo de sostener la imagen de una familia feliz lo pago yo, no el hombre que fue irracional o tuvo un desliz. En ese precio todos quedan bien parados”, sentenció.

La frase que lanzó Wanda Nara y desató el escándalo.

Después de su aparición, sus palabras no pasaron desapercibidas e inmediatamente algunos creyeron que no era ella quien había escrito el texto, sino Freijo debido a que cuando estalló el escándalo publicó en su Instagram un escrito y al que tituló: “La roba maridos no existe”.

Ante la adjudicación del mismo, la autora de dos libros “Mal educadas” y “Solas (aun acompañadas)”, brindó su opinión a través de una filmación.

“Yo no escribí nada y escribí todo. Vengo escribiendo hace un montón y me vienen leyendo hace un montón y existe la posibilidad de que las personas, sean famosas o no sean famosas, encuentren en mis palabras una manera de poder expresar un montón de injusticias que viven y que es lo que ustedes me transmiten todo el tiempo”, indicó.

Y añadió: “Creo que por eso vieron en esas palabras algo del estilo de las cosas que yo digo, de mi escritura y demás, lo cual para mí es fantástico porque tener identidad como escritora y que alguien los utilice y pueda poner en palabras lo que siente para romper el silencio, es mi objetivo como escritora”.

Las voces a favor y en contra de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez

Antes de finalizar realizó una reflexión: “Espero que las personas que dicen no querer que haya más violencia hacia las mujeres y que hablan de desigualdad, puedan mencionar sin justificar esto y no que elijan el placer inmediato que les genera comer pochoclo a costa del cuerpo y de la vida de otra mujer”.