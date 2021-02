Radicada en Miami, Estados Unidos, pero “made in Argentina”. Así se describe Stefania Roitman, la actriz y modelo porteña que saltó a la fama al interpretar a una de las protagonistas de la novela “Simona” (ElTrece). Mientras su carrera se iba consolidando, la joven conoció a Ricky Montaner, con quién comenzó a salir a principios del 2020 y se mudó con él poco después para pasar la cuarentena.

Actualmente está viviendo en Florida junto al famoso cantante del dúo “Mau y Ricky”, con quién se comprometió y planea casarse en los próximos meses.

Mientras disfruta de la vida en pareja, Stefi sufre la lejanía con su familia y lo expresa en sus redes sociales. A mediados de año, la visita sorpresa de su hermana Chantal quedó registrada en un emotivo video donde la actriz lloró de felicidad. Ahora, está disfrutando de unas vacaciones junto a su familia y a su novio.

“Después de tantos años estamos vacacionando los 4 juntos. Ahora, además, con un integrante más que no puede ser más increíble (y es mi prometido, Dio’ mío 🥰💍) Mi emoción es infinita”, escribió esta semana y compartió varias fotos junto a su hermana y sus padres.

La joven de 26 años aprovechó los paradisíacos paisajes y el momento de relax para hacer una sesión de fotos con una micro bikini de tiras, algo que sorprendió a sus seguidores ya que hace varios meses que no se mostraba en traje de baño.

(Instagram/@stefiroitman)

De frente y de perfil, recostada en un deck con el agua celeste de fondo, lució la bikini animal print que sigue la tendencia “mix & match”, que combina diferentes estampados en la misma paleta de colores.

(Instagram/@stefroitman)

“Este lugar no se puede creer 🦋. Y a falta de detalles inmensamente bellos... Hoy me dieron una noticia que me hizo muy feliz”, escribió junto a las imágenes, sembrando una incógnita que sus followers no le dejaron pasar y la llenaron de preguntas, aunque Stefi no aclaró a qué se refería.