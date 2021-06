En el último tiempo, muchos especularon que Eugenia “la China” Suárez, quien está en pareja con Benjamín Vicuña, está embarazada del actor chileno una vez más. Si bien aún no hubo una confirmación al respecto, desde Miami, la actriz bailó en bikini sobre una lancha y demostró que, al parecer, no espera un bebé.

Suárez está en Estados Unidos, ya que decidió ir allí para darse la vacuna contra el coronavirus. Así las cosas, también aprovechó para descansar y recorrer la ciudad norteamericana, una de las más elegidas por los turistas argentinos.

Uno de los momentos de relajación de Eugenia fue cuando se subió a una lancha. Sobre la misma -en marcha-, la mujer bailó mientras utilizaba una bikini blanca y un mono por encima de su cuerpo.

El baile lo publicó en su cuenta de Instagram, donde recibió más de 180 mil me gusta en las primeras 18 horas. Además, sus más de 4.8 millones de seguidores le dejaron muchos comentarios positivos.

Más allá de esto, la actriz se mostró acostada sobre la embarcación. También usó su tiempo libre para caminar por las calles norteamericanas.

La China Suárez sobre la lancha. Instagram/@sangrejaponesa

Con el video de la actriz bailando, queda evidenciado que, por el momento, Suárez no tiene panza de embarazada. Esto no quiere decir que no lo esté ni mucho menos. Por el momento, no dijo que esto ocurra, pero cabe recordar que la China, con sus anteriores hijos, lo admitió cuando la gestación estaba avanzada.

La China Suárez se fue a Miami para vacunarse

Ya son muchos los famosos que optaron por armar sus valijas y vacunarse en Estados Unidos. Así, la China que ya había llevado a su madre para inocularse, volvió al país norteamericano para recibir su dosis.

Ángel de Brito fue uno de los que lo confirmó en sus redes sociales. “La China Suarez vacunándose ahora, en el aeropuerto de Miami, con la Janssen”, redactó el periodista, quien también fue a EE.UU. por el mismo motivo tiempo atrás y, acto seguido, se contagió de la enfermedad.

En su anterior viaje con su madre, Suárez no pudo aplicarse el inmunizante ya que no había superado los 90 días desde que se infectó con el virus.