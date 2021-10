Ingrid Grudke se ha convertido en ejemplo perfecto de tomar las adversidades de la vida, como lo fueron los meses de la cuarentena, y convertirlos en una oportunidad: ella tomó esos meses para entrar y ahora es una modelo fisicoculturista de talla internacional.

Ahora, tras haber participado en varios concursos en Europa, la modelo regresó al país y participó en una entrevista en Mitre Live, donde recordó un difícil momento de su vida.

Ingrid Grudke participó del Mundial Fitmodel y quedó entre las finalistas

Ingrid Grudke reveló haber vivido un episodio de acoso sexual en el ámbito laboral hace más de 20 años. “La pasé mal y me sentí incómoda muchas veces. Eso era normal hace 25 años atrás. En ese momento, era natural y normal. Los hombres lo están viendo y cuando ellos empiecen a dejar de defenderse un poco entre ellos esto va a cambiar”.

Luego contó la situación que vivió: “En un comercial me pasó eso. Una situación incómoda y hasta el modelo me dijo. Antes era normal, me tocó la cola. Tenía 23 años. En ese momento lo hablé con mi compañero y me enojé varias veces”.

“Ahora todo el mundo lo subraya como una gran cosa pero en ese momento era normal. Hoy a nadie se le ocurriría hacer eso. Está bueno evolucionar. Te hace sentir incómodo. No tiene por qué tener ese abuso de autoridad y no está bueno”, aseguró.

El mensaje de Ingrid Grudke sobre el acoso

La modelo aprovechó su diálogo con Mitre para reflexionar y enviar un mensaje sobre la importancia de cambiar el chip del machismo y evitar estas situaciones.

Ingrid Grudke se ha convertido en una fisicoculturista reconocida a nivel internacional. (Foto: Instagram)

“Hay hombres que se ríen, aunque no estén de acuerdo. Cuando el hombre diga que no estuvo bueno lo que se hizo, sino las mujeres quedamos como unas locas. La fuerza está en que los hombres ayuden y empaticen”