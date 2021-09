Ingrid Grudke representará a Argentina en el torneo mundial de “Fit Model” en Riga, Letonia el próximo sábado 11 de septiembre.

La modelo dio un nuevo rumbo a su vida hacia el fisicoculturismo, con entrenamientos de tres veces por semana y el seguimiento de una vida fitness.

El antes y el después de Ingrid Grudke. (Foto: Instagram/ingridgruke)

“En plena cuarentena empecé a entrenar -por videollamadada- con Analía Galeano -que es fisicoculturista y una deportista de elite- y en enero, cuando nos conocimos personalmente, me dijo que, por el tipo de cuerpo que tengo, podía empezar a a participar de torneos en la categoría fit model y comencé a entusiasmarme con la idea”, explicó a la revista Para ti.

Grudke nació en 1976 en Oberá, Misiones. Con los años decidió mudarse a Buenos Aires para seguir su sueño de convertirse en modelo.

Su popularidad se disparó al participar en teatro de revista. También ha conducido varios eventos, como los premios Martín Fierro.

“No puedo negar que me costó mucho comenzar a moverme con los ejercicios, pero mi mente empujó a mi voluntad a no aflojar”, subrayó en una publicación en su cuenta de Instagram.

Ingrid Grudke ya se encuentra en Riga. (Foto: Instagram/ingridgruke)

“Solo pensaba que mi cuerpo es mi vehículo en la vida y lo tenía que mantener en el mejor estado para mi futuro. Pero por alguna razón el destino decidió que esto tenga un mensaje más profundo que solo entrenar para verme bien”, explicó. “Con perseverancia, disciplina y dedicación uno puede llegar a sus objetivos. Solo hay que proponérselo y tener fe en lo que uno se propuso, el único límite que tenemos somos nosotros mismos”.

La modelo compartió parte de su cambio en sus redes sociales. (Foto: Instagram/ingridgruke)

Sin embargo, el torneo mundial de “Fit Model” no es el único evento en el que participará Grudke. También participará en The Internactional Federation of Bodybuilding and Fitness programado del 17 al 19 Septiembre de 2021 en Sevilla, España.