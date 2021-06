Que la pandemia nos cambió a todos, de eso no hay dudas. Muchos, además, descubrieron pasiones ocultas o se animaron a hacer cosas que hasta el momento sólo guardaban en sus deseos.

//Mirá también: Ingrid Grudke posó con un conjunto de lencería roja

IngrIngrid Grudke (Foto: Instagram)

Este parece ser el caso de la reconocida modelo Ingrid Grudke, quien se encuentra por una etapa muy especial de su vida, nueva y, sobre todo, desafiante. Es que la rubia se convirtió en “fitmodel”, y se prepara para competir en un torneo que lleva la firma del mismísimo Arnold Schwarzenegger.

En medio de la cuarentena, Grudke necesitaba continuar con su entrenamiento, por lo que decidió comenzar a cumplir sus rutinas de manera online y tres veces por semana con una fisico-culturista.

Ingrid Grudke (Foto: Instagram) Instagram

“Desafío Arnold Sports Festival Europe, cuenta regresiva”, tituló la publicación que recientemente subió a su cuenta de Instagram y que acompañó con varias fotos que retratan su duro entrenamiento, y un video en el que se la puede ver practicando la pose típica para este tipo de competiciones.

Un desafío único

“The Internactional Federation of Bodybuilding and Fitness ya anunció la fecha de la competencia internacional para la que me estoy preparando desde hace poco más de un año. ¡Sevilla, España, allá vamos! Del 17 al 19 de septiembre me espera mi debut profesional, impensado pero muy preparado”, detalló la modelo.

Ingrid Grudke (Foto: Instagram) Instagram

Y agregó: “Un camino que, quienes me siguen saben, vengo transitando junto a Analía Galeano, que además de acompañarme en mi entrenamiento muy de cerca, me motiva, alienta y empuja a dar siempre un poco más. Es clave la confianza en uno mismo y tener siempre nuevas metas a cumplir”.

//Mirá también: Ingrid Grudke y un detalle de su cuerpo que llamó la atención

Por último, agradeció el respaldo y alentó a que se sumen a esta particular práctica “Todavía quedan unos meses por delante, pero hoy tengo una alegría inmensa que les quiero compartir. Gracias a todos los que me acompañan en esta aventura y a quienes se interesan y se suman, me es un placer enorme motivarlos”.