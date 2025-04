La drástica decisión judicial que tomó Ingrid Grudke tras la infidelidad de su pareja y su sobrina.

Ingrid Grudke, reconocida modelo y actriz argentina, atraviesa un complejo momento personal y legal tras su separación de Martín Colantonio. La ruptura no solo estuvo marcada por un profundo dolor emocional, sino también por un escándalo familiar: su expareja le habría sido infiel con una persona muy cercana a su entorno íntimo, lo que generó una fuerte conmoción en su círculo más próximo.

Se filtraron los chats de Martín Colantonio con la sobrina de Ingrid Grudke: “¿Y si me levanto y te chapo ya?”.

Frente a esta situación, Grudke decidió tomar cartas en el asunto y avanzó con medidas judiciales. Según trascendió, además del impacto sentimental, la artista se vio involucrada en complicaciones financieras debido a negocios que compartía con Colantonio, lo cual agravó aún más el panorama. Por este motivo, resolvió iniciar acciones legales para resolver las cuestiones económicas pendientes, con el objetivo de cerrar definitivamente ese capítulo en su vida y proteger su patrimonio.

La noticia generó repercusión en el ambiente del espectáculo, ya que muchos no esperaban un desenlace tan conflictivo entre ellos, quienes se mostraban hasta hace poco como una pareja consolidada.

La decisión judicial que tomó Ingrid Grudke

En una entrevista reciente en Puro Show, Ingrid Grudke se expresó con total sinceridad acerca de su estado emocional: “Estoy bien, me siento en un 8. Pero no estoy lista para empezar una nueva relación”.

La modelo también habló sobre su relación con su ex en el ámbito empresarial: “Yo solo soy accionista, el firmante es él, él es quien toma las decisiones sobre lo que sucede en esa empresa”, explicó.

Y añadió: “Lamentablemente nunca hubo rendición de cuentas. Como socia nunca tuve rendición de cuentas, más allá de que éramos pareja. Y como pareja uno confía, cree en la persona y en todo lo que vas armando”.

A pesar de tener fundamentos legales para emprender acciones judiciales, Ingrid optó por no iniciar un proceso y compartió su razonamiento: “Puedo iniciar una causa judicial, pero no quiero que esto me cause más daño del que ya me hizo”. Finalmente, indicó: “Confío en que voy a recuperar algo de lo que invertí. Lo que no quiero es seguir enganchada en esto”.