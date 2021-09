Florencia Peña posó casi sin ropa desde la cama y sus seguidores suspiraron. El osado look para empezar el fin de semana se llenó de likes y comentarios.

“Buen día”, escribió la actriz esta mañana de sábado para sus más de cinco millones y medio de seguidores. En solo minutos, el posteo superó lo 28 mil me gusta y sus fans más madrugadores le devolvieron el mensaje.

“Buen sábado”, “Qué lindo despertar así”, “Sos un infierno”, “Hermosa”, fueron algunos de los cientos de comentarios que le dejaron al pie del posteo. Otros, como ya es costumbre, optaron por dejar una catarata de emojis de fuegos, corazones, bombas, aplausos y caritas enamoradas.

// (Instagram/@flor_de_p)

La conductora de Flor De Equipo se tapó los pechos con sus brazos, dejando ver los tatuajes que lleva en su muñeca izquierda y su antebrazo derecho.

Una vez más, Flor Peña hizo estragos desde temprano en las redes con su trabajada figura y sus fanáticos están más que felices.

Indignada por la muerte de un niño

Florencia Peña conduce Flor de Equipo en las mañanas de Telefe de lunes a viernes. Este jueves se refirió al caso de I. el chico que estuvo desaparecido por una noche tras no asistir a su colegio en el barrio de Mataderos.

Sin embargo, la actriz habló de otro caso que tuvo menor relevancia en los medios. Se trata de Agustín Segovia, un nene de ocho años, que murió tras caer a uno de los piletones de una planta depuradora de líquidos cloacales del partido bonaerense de San Vicente,

“Pareciera que hay vidas que no importan. Ayer estuvimos hablando de un caso de un chico de 13 años que había desaparecido y estaba todo el país buscándolo. Pero este pibe se cae en una pileta, un chiquito de ocho años con una vida horrible, y no le importa a nadie. Esto es lo que me duele de nuestra realidad”, reflexionó la conductora.