Florencia Peña cautivó a sus seguidores con un particular disfraz de conejita en Instagram y sus seguidores la halagaron en los comentarios.

//Mirá también: Florencia Peña, de espaldas y sin corpiño, encandiló a sus seguidores

“Con este disfraz de conejita me tienen que bajar de la luna, bebé”, escribió la actriz al pie del posteo. El osado look hizo suspirar a sus más de cinco millones y medio de seguidores que no dudaron en elogiar la elección del vestuario. En pocas horas, superó los 120 mil me gusta.

“Qué mujer”, “Diosa”, “La mujer más sexy de la Argentina”, “Hermosa”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus fanáticos en los comentarios. La piropearon a más no poder debajo del posteo, incluso algunos haciendo comentarios fuera de lugar o usando palabras irreproducibles.

// (Instagram/@flor_de_p)

Lo cierto es que cada vez que la conductora de Flor de Equipo comparte este tipo de publicaciones, sus fanáticos hacen fila para halagarla y llenarla de cariño. Obviamente, no pueden faltar los emojis de corazones, bombas, fuegos y caritas enamoradas.

// (Instagram/@flor_de_p)

// (Instagram/@flor_de_p)

//Mirá también: Tamara Bella cautivó a sus seguidores con una pose muy jugada: “¿Quieren ver?”

Fin de semana de relax con Marley

Florencia Peña viajó la semana pasada a Cataratas del Iguazú para grabar un capítulo del reality que protagonizará Marley junto a su hijo Mirko.

La actriz disfrutó de las Cataratas del Iguazú. (Instagram/@flor_de_p)

La actriz viajó con su hijo Felipe de cinco años. También estuvieron su pareja Ramiro Ponce de León y Humberto Tortonese que, por lo visto, también formarían parte del ciclo que protagonizará el conductor de La Voz Argentina.

“Qué bien me hacen nuestras risas, las estaba necesitando. Gracias por este finde increíble, somos tan maravillosos como las cataratas”, publicó en Instagram haciendo un raconto de lo que fue el viaje a la provincia de Misiones.