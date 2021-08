Tamara Bella cautivó a sus seguidores en ropa interior haciendo una pose muy jugada.

//Mirá también: Tamara Bella posó en ropa interior para sus fanáticos

“Quieren ver los conjuntos?”, le preguntó la modelo a su séquito de más de medio millón de seguidores. El osado look de corpiño beige con tiras negras le generó más de 10 mil me gusta en pocas horas y sus fanáticos le dejaron mucho amor en los comentarios.

“Fantástica”, “Bella”, “Bombón”, “Diosa”, fueron algunos de los halagos que recibió al pie del posteo. Otros respondieron afirmativamente a la pregunta que hizo en la publicación, acompañando con los usuales emojis de bombas, corazones, fuegos y caritas enamoradas..

// (Instagram/@tamibellatb)

La presentadora de noticias de Canal 26 tiene acostumbrados a sus followers a este tipo de contenido, y ellos suspiran cada vez que la modelo de 33 años comparte sus osados looks en las redes.

// (Instagram/@tamibellatb)

//Mirá también: ¿Qué le pasó a Tamara Bella? Se sometió a seis cirugías y reveló: “Tenía mucho miedo”

Su aparición en la app Famosos

Tamara Bella se sumó en 2020 a la plataforma Famosos, donde a cambio de un cachet, distintas personalidades mandan saludos personalizados. Si bien hay otros mediáticos involucrados, ella fue muy criticada por sumarse a la aplicación.

La modelo aseguró que estaba cobrando “muy barato el saludo” y que nunca le pagaron, según comentó en una entrevista con Mitre Live meses atrás. Además, señaló que “si me piden un saludo en la calle lo hago gratis“.

“Surgió la posibilidad, me pareció divertido y que se difunda que estamos en la plataforma no me molestó en absoluto, vengo con un supón en la espalda feliz y orgullosa”, comentó la presentadora de noticias.

En 2020 tomó trascendencia por convocar a famosos de distintas áreas para grabar una versión en español de la canción “Imagine” titulada “Supón”, por la que se generaron múltiples críticas y memes al respecto.