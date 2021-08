Además de lucirse como conductora en el noticiero diurno de Canal 26 y como participante frecuente en Bienvenidos a Bordo (El Trece), Tamara Bella sorprende a diario a sus más de 400 mil seguidores de Instagram con impactantes imágenes al borde de la censura. Y esta vez no fue la excepción.

//Mirá también: Con un elegante saco y nada debajo, Marian Farjat conquistó a sus seguidores

Tamara Bello (Web)

Desde que se viralizó su proyecto de cuarentena, el video colaborativo donde actores y periodistas argentinos cantaron Imagine para promover una idea de “unidad” en los tiempos de pandemia, la periodista alcanzó una enorme popularidad en las redes.

Desde entonces, sorprende a sus fanáticos con deslumbrantes sesiones de fotos. Esta vez, posó al borde de la censura con un impactante body negro transparente, donde lo único que está cubierto es el corpiño.

El look con el que Tamara Bella causó impacto en las redes Instagram: @tamibellatb

La también actriz completó el look con un maquillaje cargado en el rostro, para el que eligió pintarse los labios de un rojo intenso y hacerse un delineado grueso.

Además, con el lunar negro que tiene marcado en la mejilla y su cabellera corta y rubia, el estilo que adquirió para la foto la asimila bastante a Marilyn Monroe.

Tamara Bella con un conjunto de lencería de transparencias Instagram

Rápidamente la publicación se llenó de comentarios de sus seguidores, que además de halagarla por su impactante look, la reconocieron por su cautivante forma de ser.

“La rubia más hermosa de este mundo! No tengo dudas! No te conozco personalmente pero sé que eres una persona humilde y buena gente. Abrazo grande Tami”, le escribió un usuario debajo del posteo.

“Sos una hermosa dama y me parecés cada vez más dulce”, comentó también otro seguidor.

Las 6 cirugías por las que tuvo que pasar Tamara Bello

Hace poco más de un mes, la conductora todavía se encontraba recuperándose de la sexta cirugía que tuvo que atravesar por un problema de salud que la acompaña desde hace mucho tiempo.

“La verdad que no daba para más, mi médico me dijo que tenía que operarme urgente. La realidad es que tenía mucho miedo pero por suerte ya me siento mejor y estoy recuperándome bien”, dijo en su momento, cuando todavía pasaba por el post operatorio.

Con respecto al hecho inicial que disparó el problema, la actriz confesó que todo habría comenzado después de haberse hecho una reducción de busto cuando era más joven.

“A los 16 me saqué lolas naturales y me pusieron un aro de contención. Ese aro se dio vuelta y se encapsuló”, contó Tamara Bella.