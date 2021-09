Florencia Peña cautivó a sus seguidores con body cavado de color negro desde su cama. Sus fans la halagaron en los comentarios y llenaron de likes el posteo.

//Mirá también: Florencia Peña posó desde la cama con un pijama muy escotado

“Así te espero, Santa Rosa”, escribió la actriz ante la inminente tormenta que se avecina en Buenos Aires, estipulada tradicionalmente para los cinco días anteriores o posteriores al 30 de agosto. Su jugada pose, de espaldas a la cámara, hizo suspirar a sus más de cinco millones y medio de seguidores.

“Qué hermosa”, “Diosa”, “No seas mala”, “Unas ganas de ser tormenta”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron los fanáticos en los comentarios. El posteo tardó pocas horas en superar los 120 mil me gusta y una vez más la actriz incendió Instagram con un osado look.

// (Instagram/@flor_de_p)

Los followers festejan cada uno de sus posteos y, sin dudas, son felices cada vez que la conductora de Flor de Equipo aparece en la red social con sus poses y vestimentas jugadísimas.

Sin embargo, no todo es color de rosas para Flor, ya que todos los días los haters aprovechan los comentarios abiertos para recordarle su paso por la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta, mencionándole constantemente al presidente Alberto Fernández.

// (Instagram/@flor_de_p)

// (Instagram/@flor_de_p)

Su admiración por Enzo Pérez

Florencia Peña es fanática de River y este lunes fue tendencia por comentar en Twitter el encuentro en el que el Millonario visitó a Sarmiento de Junín y ganó 2 a 1.

“Nadie que no sea hincha de River puede no ser team Enzo, después de lo del arco nos terminó de ganar al corazón. Ese día lo queríamos llevar a la mesa de luz”, comentó la actriz en diálogo con TyC Sports.

Además, aseguró que el mendocino “es un jugador de toda la cancha” haciendo énfasis en aquella noche donde atajó frente a Independiente Santa Fe. “Nos dio tanta alegría, Enzo, ¡cómo no te vamos a llevar en el corazón”, como hincha de River te lo agradezco muchísimo”, continuó.