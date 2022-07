Flor Peña tiene todo tipo de títulos a lo largo de su carrera. Es que desde Casados con Hijos a sus presentaciones en la televisión como conductora en sus programas, es una de las mujeres más reconocidas en el país como en gran parte del mundo.

Ahora, volvió a sorprender a sus fanáticos con un minivestido azul que utilizó durante su último programa LPA, en el canal América. En su último posteo, deslumbró a sus seguidores que no se quedaron atrás y rápidamente respondieron en la caja de comentarios.

La modelo posó para sus seguidores y encendió las redes sociales Foto: Instagram

Con la música de un verdadero clásico latino como Azul de Cristian Castro, la conductora bailó al ritmo de esta canción para lucir los brillos de su vestido, como así también sus tacos como sus accesorios dorados. “Tan puro y tan azul”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

Rápidamente, el posteo se llenó de comentarios por parte de sus más de 6 millones de seguidores en las redes sociales, con comentarios como “cada día más bella”, “muy hermosa”, “bella”, “diosa”, fueron algunos de los elogios que se encontraron por parte de sus seguidores.

Flor Peña conquistó con un vestido de jean al cuerpo y cierre de las caderas al escote. Foto: Flor Peña

El reencuentro de Flor Peña con su primer novio

Este jueves, Flor Peña regresó a Telefé tras su polémica salida de Flor de Equipo que fue levantado del aire, para visitar a Georgina Babarossa en flamante A la Barbarossa. Allí, no solo se encontró con un gran presente de su actualidad, sino también con un recuerdo de su primer novio.

“Mi primer beso fue con un actor de Clave de Sol que le decían ‘el pollo’ y me acompañó a tomar el colectivo. Cuando vino el 60 me tiró un chupón y yo dije: ‘Listo, estoy de novia’. Al otro día ni me saludó y yo dije: ‘¿qué?’ Me rompió el corazón”, recordó con su habitual histrionismo.

La gran sorpresa de Peña fue cuando se reencontró con Jorge ‘el pollo’ Pollini, el galán de Clave de Sol que le dio su primer beso, en el programa. “Lo que pasa es que era chiquita, pero yo sigo soltero, vengo por la revancha”, señaló el exactor que hoy se dedica a ser un médico de terapia intensiva.