De viaje en Salta, Flor Peña comenzó con los preparativos para su casamiento con Ramiro Ponce de León. La feliz pareja recorrió los mejores paisajes del norte del país junto a Claudia Villafañe, quien será la encarga de planear la boda. Pero en medio de los arreglos para la importante ceremonia, la actriz no descuida sus redes.

Con una comunidad de más de seis millones de fieles segudiores en Instagram, la conductora de “La Put* Ama” recurre a su perfil público para mostrar parte de su día a día, sus viajes y las mejores experiencias de su vida. Pero también aprovecha para promocionar marcas e incluso para postear contenido subido de tono.

Lo cierto es que la protagonista de “Casados con Hijos” posee también una cuenta exclusiva de fotos y videos para adultos a cuyo material solo se puede acceder con una suscripción paga en dólares. Pero a su perfil público comparte algunas muestras y de alto voltaje que deja boquiabierto a más de uno.

En las últimas horas de este domingo, la presentadora televisiva posteó una fotografía donde se la puede ver en body negro de red a la salida de la ducha y despertó varios suspiros. “Si crees que lo habías visto todo es porque todavía no te suscribiste a mi perfil en Divas Play”, deslizó intrigante y recibió cerca de 70 mil likes.

Flor Peña revolucionó las redes Foto: Instagram/flor_de_p

Además de la inevitable lluvia de corazones, Flor Peña cosechó una catarata de comentarios de parte de sus fans que expresaron cosas como: “Sos una bomba, bebé”, “Es para infartarse”, “¿Es de verdad? Ensueño Dios”.

Flor Peña reveló que se arrepiente de su decisión de reducir sus lolas a los 18 años

La actriz, reconocida en la farándula argentina desde su juventud, habló de su decisión de reducir sus lolas cuando tenía 18 años y confesó que está arrepentida. Lo cierto es que de adolescente tenía un gran busto y cuando comenzó su carrera como actriz la apodaron “la pechocha”, que “era una mezcla de preciosa con pechos”, recordó en una reciente entrevista radial con “Perros de la Calle”.

Flor Peña sorprendió al estilo rocker con una chaqueta negra con brillos y nada por debajo. Foto: Flor Peña

“Yo me saqué. Quizás con la cabeza de hoy me las hubiera dejado. Pero en ese momento, no me las podía bancar. No las podía sostener”, contó y reflexionó: “Ahora con el diario del lunes, digo ‘qué pelotuda’”.

En esa línea Flor sostuvo que “a veces uno piensa la vida para atrás con la experiencia, pero en ese momento no tenía esa cabeza ni ese tránsito”. “Hoy diría otra cosa: ‘tengo tetas re grandes y me la re contra mil banco’”, soltó.