Flor Peña es una de las conductoras más glamorosas de la televisión argentina. Su programa La Put* Ama ha generado mucha controversia, por su contenido grosero. Pero la actriz que se hizo conocida por su papel como Moni Argento en Casados con hijos tiene un publico que la adora y apoya.

Flor Peña posó con un vestido animal printa para La Put@ Ama. Foto: Instagram

En su cuenta de Instagram tiene más de 6 millones de seguidores con quienes acostumbra compartir cada uno de los outfits que usa para conducir el Late night. En esta ocasión compartió una imagen con un minivestido que sorprendió a muchos.

Flor Peña posó con un minivestido azul con brillos para LPA. Foto: Instagram

Se trata de una prenda estilo cut out azul con brillos y con una sola manga. El posteo conquistó rápidamente miles de me gustas y comentarios: “Diosa”, “Lookazo”, “Flor, super hiper divertido LPA, idolaaaa Flor y tú gran equipo hacen un gran programa”, “Sos muy hermosa Flor”, “Lo que me río con vos y tu programa es mundial”, “Genial tu entrevista con Eleonora Wexler, dos DIOSAS, muy bellas. Tu look es brutal (en realidad con tu body todo se luce) y muy divertido y ocurrente”.

Flor Peña posó con un minivestido azul con brillos para LPA. Foto: Instagram

Cuál fue el nuevo cuestionamiento de Lanata a Florencia Peña

No es la primera vez que Lanata y Florencia Peña tienen un cruce. Esta vez el conductor la cuestionó por plagio. Jorge hizo referencia a que el logo de LPA es copiado.

El outfit de Flor Peña para LPA. Foto: Instagram

En su programa de radio contó que Urgente 24 descubrió que el logo de LPA es un plagio al logo de la organización Loving All Peoples, que tiene como propósito la asistencia humanitaria.