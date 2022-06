Flor Peña no para de conquistar corazones en las redes sociales. La actriz y conductora de televisión comparte día a día posteos a través de su cuenta de Instagram que enloquecen a sus fans.

Y es que la misma posee una cuenta con más de 6 millones de seguidores, configurándose como una de las preferidas por el público argentino, el cual, deja sus likes y comentarios en cada una de las publicaciones que Flor realiza.

Flor Peña posó con un minivestido azul con brillos para LPA. Foto: Instagram

En el perfil de la actriz y conductora de televisión se destacan sus fotografías a puro fuego, look al último grito de la moda y, momentos televisivos de su show LPA por América TV.

Cómo es el video de Flor Peña haciendo striptease

En esta oportunidad, Flor Peña compartió a través de su cuenta de Instagram un video que levantó la temperatura entre sus más de 6 millones de seguidores.

Allí, se puede ver a la actriz y conductora de televisión haciendo un striptease en ropa interior animal-print y con un pantalón blanco con el que juega con ponérselo y quitárselo.

“Sexy y atrevida” comentaba en la publicación Flor, la cual, fue todo un éxito contando con casi 73 K de corazones rojos, innumerable cantidad de comentarios y la impresionante cifra de 1 millón de reproducciones.

El look animal-print que Flor Peña lució en su programa de televisión. Foto: Flor Peña

“Bombaaa”, “Ah bueno vos me querés matar de un infarto”, “No por dios lo que sos”, “Mujer no sos real”, “Impresionante”, “¡¿Dónde compraste ese conjunto?! Me encantó”, “Sos de otra galaxia Flor”, “¿Cuándo te caíste del cielo te dolió?”, “Hermosaa”, “Llamen a los bomberosss” eran algunos de los muchos comentarios de la publicación.