Flor Peña sabe cómo mantener entretenidos a sus seguidores. La actriz y conductora no solo comparte en su cuenta de Instagram sus mejores producciones, sino que también aprovecha para compartir con sus fanáticos detalles de su día a día y todo su humor.

Esta vez, la actriz utilizó sus redes para -como muchos famosos y famosas- promocionar productos. Lo curioso fue el motivo: Flor hizo publicidad de un inodoro, por lo que posó con unas calzas ajustadas en el baño para mostrar el nuevo sanitario.

“¿Qué fue lo más ridículo que hiciste en un baño? Yo estas fotos”, escribió con humor en el epígrafe de la publicación que ya acumula miles de likes.

Flor Peña reveló que se arrepiente de su decisión de reducir sus lolas a los 18 años

La actriz, reconocida en la farándula argentina desde su juventud, habló de su decisión de reducir sus lolas cuando tenía 18 años y confesó que está arrepentida. Lo cierto es que de adolescente tenía un gran busto y cuando comenzó su carrera como actriz la apodaron “la pechocha”, que “era una mezcla de preciosa con pechos”, recordó en una reciente entrevista radial con “Perros de la Calle”.

Flor Peña revolucionó las redes Foto: Instagram/flor_de_p

“Yo me saqué. Quizás con la cabeza de hoy me las hubiera dejado. Pero en ese momento, no me las podía bancar. No las podía sostener”, contó y reflexionó: “Ahora con el diario del lunes, digo ‘qué pelotuda’”.

En esa línea Flor sostuvo que “a veces uno piensa la vida para atrás con la experiencia, pero en ese momento no tenía esa cabeza ni ese tránsito”. “Hoy diría otra cosa: ‘tengo tetas re grandes y me la re contra mil banco’”, soltó.