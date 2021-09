Flavia Palmiero demostró que está más vigente que nunca y posó con una bikini blanca para todos sus fanáticos.

A sus 55 años, la actriz luce intacta y festejó desde Miami: “Hoy salió el sol! Al fin!”. En pocas horas superó los 7 mil likes y muchos de sus más de 360 mil seguidores le dejaron comentarios, haciendo hincapié en como luce sin importar la edad.

“Un éxito”, “Preciosa”, “Divina”, “Muy diosa”, “Hermosa”, fueron algunos de los cariñosos mensajes que recibió la conductora en su posteo de Instagram.

Flavia Palmiero descansa en suelo estadounidense luego de su participación en Masterchef Celebrity Argentina. Allí, a través de historias y publicaciones en su feed, muestra su vigencia y comparte postales desde el calor estadounidense.

El secreto para estar vigente

Flavia Palmiero explicó en diálogo con Pampita Online cómo hace para mantener su figura a los 54 años y comentó su desdramatización del paso del tiempo.

“Yo elegí madurar, no envejecer”, fue lo primero que dijo en “Pampita Online”. “No tuve conflicto con los 30 o los 40. A los 50 debo reconocer que sí, pero me di cuenta que era igual, había que ir al supermercado y hacer lo mismo”, contó entre risas desde la comodidad de su hogar.

“El gran secreto tiene que ver con no volverse escéptico y que la vida te siga sorprendiendo y ayudar a que la vida te sorprenda. No es fácil”, dijo para terminar sobre este tema.